El Llagostera es deixa dos punts

A la tercera va la vençuda. Es va voler aferrar a aquesta dita el Llagostera ahir en el tercer encontre contra l'Hospitalet aquesta temporada. Els dos precedents no eren bons: derrota a la final de la Copa Catalunya i empat a l'anada al Municipal de Llagostera. Dues dades que Alsina va voler esvair amb el seu onze de gala amb només dues variacions: el recent fitxatge Alejandro Marcos feia parella amb Julen Monreal a l'eix de la defensa; i Dieste entrava per Sascha en atac. Titularitat que va donar rèdit. Després de dominar i tenir les millors ocasions l'ex de Guijuelo va obrir el marcador des del punt de penal per unes mans locals. La diana va despertar l'Hospitalet: van avançar línies augmentant el nombre d'ocasions. No obstant no van poder veure porta abans de la mitja part. La truita es va girar totalment a la represa. De dominar el Llagostera va passar a ser dominat. Carmona feia i desfeia com volia. Seva va ser la passada a Salinas que va aprofitar un moment de desconnexió de la parella defensiva blaugrana per planar-se sol davant Marcos i posar l'1-1. Quan pitjor pintaven les coses Sascha va fer l'1-2. Aleix Roig va deixar els seus amb deu homes al 75 per perdre temps. La superioritat va ser un factor que va aprofitar l'Hospitalet amb un Carmona posant el 2-2. L'última ocasió la va tenir Guiu. El porter Aliaga, amb el peu, va evitar un 2-3 cantat.