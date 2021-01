El Barça retroba l'Athletic amb comptes pendents

Barcelona i Athlètic s'enfronten avui (21.00) en un partit en què l'equip blaugrana pretén assolir la cinquena victòria consecutiva de la temporada, fet que encara no ha aconseguit en el que portem de competició. En el retorn de Messi a la Lliga ?va ser expulsat precisament en l'últim duel entre els dos equips en la final de la Supercopa?, els blaugranes intentaran desfer-se d'un rival que ja els va prendre aquell títol i que després del relleu a la banqueta ha fet un gir total. Deixant de banda la Supercopa d'Espanya, l'estil de joc ha canviat totalment amb Marcelino i el conjunt basc va en alça, millorant els resultats en la competició regular i assolint la classificació per als quarts de final de la Copa.

Per contrarestar això, els catalans hauran de fer les coses molt bé i millorar el joc dels darrers partits, que tot i aconseguir dues victòries ?al camp de l'Elx a la Lliga i a l'estadi de Vallecas a la Copa? les sensacions no han estat del tot bones. L'entrenador blaugrana podrà comptar amb tots els jugadors disponibles, a excepció de Dest, que no ha entrenat en les darreres sessions. Mentrestant, Sergi Roberto podria incorporar-se de nou després d'uns quants mesos parat per la lesió muscular que va patir en el matx de l'equip al camp de l'Atlètic de Madrid. A més, en l'entrenament previ al partit contra els de Bilbao, els jugadors del filial Ilyak Moriba i Konrad de la Fuente van participar amb dinàmica del primer equip.

En la roda de premsa posterior al partit, Koeman va declarar que «Sergi Roberto té possibilitats d'entrar a la llista de convocats per al partit de demà». Sens dubte, una gran notícia.

D'altra banda, l'Athlètic tindrà la baixa d'Iñigo Vicente que ha donat positiu per covid en les últimes proves del club. Tot i això, el bloc de Marcelino arriba a Barcelona amb gairebé tots els efectius disponibles, i així aconseguir tres punts i escalar posicions. «Anem al Camp Nou a guanyar. Els jugadors no se senten inferiors».