Posar-s'hi de nou amb una alegria

Un parèntesi per carregar piles, desconnectar, i tornar a mirar el futur a curt termini amb optimisme. El Llagostera fa dues setmanes va perdre al camp de l'Andorra. Un mal inici i la inspiració de Carlos Martínez el va condemnar a la derrota. Hi ha hagut temps suficient per fer un reset. L'equip descansava fa set dies i ara s'hi tornarà a posar, decidit a enllaçar alegries per no patir excessivament ni haver de lligar la permanència massa tard. Amb la «irreparable» baixa del central Lucas Viale, que es perdrà el que queda de temporada, aquesta tarda, al camp de L'Hospitalet, podria tenir els seus primers minuts Alejandro Marcos, fins ara l'únic fitxatge del mercat d'hivern, on també s'ha activat la fitxa a David Bigas.

El rival, un vell conegut. Un equip contra el qual el Llagostera ja s'hi ha enfrontat dues vegades aquesta temporada, sense haver sigut capaç de derrotar-lo. Empat a la final de la Copa Catalunya, que es decidia als penals a favor dels barcelonins. I també taules a la Lliga, aquest cop al Municipal. Per mantenir intacta l'estadística o trencar-la, el tècnic Oriol Alsina avisa que els seus jugadors afronten el matx «amb ganes i la il·lusió de competir al màxim nivell. Venim d'una setmana de descans i això fa que encara estiguem més motivats». Com sempre, elogia L'Hospitalet, ara mateix un rival directe a la classificació. «Està ple de grans futbolistes, n'hi ha que fins i tot tenene experiència a Primera i Segona A. És un equip que té velocitat, que intenta jugar gairebé sempre des del darrere, vertical a l'hora de fer les transicions i amb capacitat per trencar línies amb passades verticals». Alsina també lamenta la lesió de Lucas Viale. «És un jugador insubstituïble, pel que aporta dins i fora del camp. Té molta experiència i també caràcter, i estava rendint a un nivell molt alt».