L'Uni reprèn la Lliga amb una victòria plàcida però poc lluïda

Superades les emocions fortes de la segona bombolla de l'Eurolliga, païda la classificació pels quarts de final de la màxima competició continental, l'Spar Girona es va regalar ahir un vespre tranquil a Fontajau. Li convenia, perquè el desgast a Schio, físic i mental, va ser màxim, i abans d'una aturada de la Lliga per les finestres FIBA de seleccions, trobar-se amb el Bembibre, el penúltim classificat, era d'agrair. L'Uni en va fer prou amb la seva versió més convencional, i encara mostrada massa a batzegades, per despatxar el rival i preparar-se per un èxode de jugadores (Palau, Araújo, Gray, Reisingerova...) que buidarà el vestidor de Fontajau uns quants dies. El que vindrà després, quan es reprenguin les competicions, ja seran figues d'un altre paner. Paraules majors. La recta final de la Lliga, la Copa, i els quarts de l'Eurolliga. Gairebé res.

El record més fresc de l'Uni era el de Schio, meravellós, però en Lliga, les últimes actuacions de les gironines no havien sigut gaire reeixides. Es va patir per guanyar La Laguna i l'Euskotren a casa, i tampoc va ser fàcil el triomf de Saragossa. Aparentment la resistència del Bembibre li va durar a l'Spar cinc minuts. Amb una Gray inspiradíssima (11 punts al primer quart), les locals ja se'n van anar de 9, i en el segon van arribar a tenir avantatges de fins a 18 punts (37-19 després d'un bàsquet de Labuckiene, 45-27, Araújo). Amb el partit gairebé a la butxaca, i amb bones prestacions, com la master class de Gray o els minuts de qualitat de Soler, reclamant protagonisme, a l'Uni li va entrar la nebulosa en el darrer minut i mig abans del descans. Un 0-9 de parcial deixava el marcador en 45-36, evitant que la feina es pogués donar per acabada.

La pàjara va seguir a l'inici del tercer quart. Higgs, amb un 0-4, deixava el Bembibre només cinc per sota (45-40) de sortida. Va haver d'aparèixer aleshores Elonu al rescat, que amb vuit punts gairebé seguits recuperava un coixí prou confortable (57-44), que entre Gray i Vasic es van encarregar de mantenir fins al final d'aquest parcial (63-54). L'Spar ja no tornaria a badar. Dos triples d'Araújo i Soler a l'inici del darrer període van disparar l'avantatge (73-57), i a cinc minuts del final l'Uni ja tornava a dominar de +18 (77-59) gràcies a una cistella de Vasic. Ara, també és veritat que a Alfred Julbe no se'l veia gaire satisfet a la banqueta. De divuit va acabar sent la diferència també al final del partit (87-69). Un triomf tant poc brillant com efectiu que, a més, va servir per veure el debut de Camila Martínez, del GEiEG Uni) amb l'Spar (va ser el primer fitxatge de l'estiu del Lliga Femenina 2 procedent del Geneve Élite Basket suís), i l'eclosió de la banyolina Júlia Soler, autora d'onze punts (3/3 triples) en vint minuts, que compta per a Julbe i aprofita les oportunitats. La lliga es torna a aturar, ara per les seleccions. Es reprendrà l'11 de febrer contra el Cadí La Seu, també a Fontajau.