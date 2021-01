Genís Montolio, l'escollit de l'Olot per reforçar la defensa

Moviments a la vista a l'Olot, que viu una setmana ben moguda. A la destitució de Raúl Garrido l'acompanyava la imminent arribada de Gabri Garcia. Novetats a la banqueta i també a la plantilla, perquè el club té ben encarrilada la incorporació del polivalent defensa Genís Montolio. Camí dels 25 anys, arribarà lliure per paliar un dels mals que arrossega una plantilla que s'ha quedat sense Lluís Aspar i que té a Carles Mas i Alan Baró lesionats. Forjat a la base del Vila-real va arribar a jugar un partit d'Europa League amb el primer equip de La Plana, al camp del Maccabi Tel Aviv. Ha jugat més de 60 partits a la Segona Divisió B i ha vestit les samarretes de l'Espanyol B, Atlètic Llevant i Alabès B. Com que no hi havia espai per fer-li fitxa al ser major de 23 anys, l'Olot ha de donar una baixa. La de Montolio pot no ser l'única cara nova d'aquest mercat hivern perquè el club també negocia amb el Nàstic per Pol Prats. L'extrem, de 21 anys, ha disputat quatre partits de Segona A amb el conjunt grana. En aquest cas encara no hi ha res tancat.

Precisament el Nàstic és el proper rival a la Lliga. Serà aquest diumenge al Municipal. Gabri Garcia, en la seva primera prèvia, en parlava ahir. «Estem amb ganes de sumar punts i és evident que la visita del primer classificant és un punt extra de motivació», deia tot afegint que «m'he trobat un grup molt professional que té una bona actitud i ganes de millorar per canviar aquesta situació».