Garrido se'n va prometent amor etern a l'Olot: «Sempre en seré soci»

«És un dia trist», comentava el president Joan Agustí només començar la roda de premsa de comiat a Raúl Garrido, i el cert és que feia temps que un entrenador de l'Olot no deia adeu deixant petja com ho va fer ahir el valencià: amb tots els honors, i sobre l'herba del Municipal, al costat del seu ajudant Kevin Martínez. No fa pas tant, en aquell córner on es va fer la roda de premsa, l'equip celebrava tres anys i mig abans l'agònica salvació contra l'Elx gràcies al gol de Barnils, la primera pedra de l'èxit de Garrido al capdavant de l'equip i de la qual se sent més orgullós: «Quan vam arribar, semblava un miracle», recordava, tot i que també valora la feina feta i el joc desplegat per un projecte ja consolidat gràcies a la seva figura.

La decisió estava presa, cantada, i es va confirmar ahir a quarts d'onze del matí. Garrido era destituït pels mals resultats i, un parell d'hores més tard, s'acomiadava sobre la gespa de l'estadi al costat del president, Joan Agustí, i del secretari tècnic, Sergi Raset. Va ser un comiat per la porta gran. Sense retrets i amb els sentiments a flor de pell. Garrido lamentava no haver pogut dir adeu a l'afició i no trobava paraules per agrair el seu suport. Ell mateix va admetre sentir orgull «per haver generat il·lusió i una identitat amb la qual l'Olot s'ha sentit identificat», i es va desfer en elogis a l'hora de parlar del club, assegurant que seria soci de l'Olot i que, tot i que la seva relació contractual acaba, sempre portarà l'entitat «al cor».

Malgrat que Garrido es veia amb forces per revertir la situació esportiva del club, va lamentar que la sort no ha estat de cara de l'Olot aquesta temporada. Com a resultat, es va arribar a les polèmiques declaracions que van precipitar la seva destitució: «Estava dolgut i amb perspectiva potser no em vaig expressar del tot bé», lamentava, també convençut que la pandèmia i la reestructuració de la Segona B ha fet augmentar l'angoixa a la directiva per aconseguir resultats.

«Era un projecte que ens havia enamorat i l'estiu passat ens quedava la sensació que això encara no havia acabat i que podíem créixer més», va dir el ja exentrenador durant la seva compareixença. Garrido també va indicar que «hem gaudit molt, hem patit també, però marxem molt tranquils perquè crec que hem instaurat una manera d'entendre el joc en la qual tots ens hem sentit identificats». Per la seva banda, el president, Joan Agustí, va dir que «avui és un dia trist per la directiva i pel club. Hem tingut una temporada molt desgraciada, les coses no ens han sortit». Sergi Raset, el secretari tècnic, es va defensar declarant que a final de temporada analitzaran si l'han encertada o no i que, amb el canvi, es vol que l'equip «creixi a tots els nivells amb un estil i una manera de funcionar que és elogiada».