«Tenim poc temps i necessitem sumar»

Gabri Garcia va viure ahir el seu primer dia com a tècnic de l'Olot. Entrenament i, després, presentació. Ho va fer rebent el beneplàcit del president, Joan Agustí, i també del secretari tècnic, Sergi Raset. Els dos van destacar la seva formació com a jugador i també com a entrenador a la Masia, una identitat futbolística que esperen que es traslladi en el terreny de joc. Hi arriba amb una clara declaració d'intencions: «Faré tot el que estigui a la meva mà i dedicaré el màxim de temps. El compromís amb l'entitat serà màxim».

Paraules d'agraïment per la confiança, d'una banda. I també d'optimisme, convençut de capgirar la truita a la mala dinàmica esportiva de l'equip, sumar de tres en tres, i escalar posicions com més aviat millor. Però amb un toc realista. «L'objectiu ara mateix és sortir de la zona on som. Després ja ho veurem. Parlar de més enllà d'això no ens serviria per guanyar res». Més ambiciós es va expressar Joan Agustí, que vol cremar els cartutxos per assolir una categoria que el club «no pateixi tant econòmicament», fent referència a un possible ascens. Tot plegat és un repte i hi ha poc temps per l'adaptació. En aquest sentit, el nou entrenador de l'Olot va admetre que caldrà un esforç col·lectiu per tal que aquest període sigui com més breu millor. Ell mateix va predicar amb l'exemple i va demostrar conèixer amb detalls tant la filosofia de l'Olot com la seva afició o la tasca de Raúl Garrido, de la qual es va declarar admirador.

Sobre el projecte, Gabri va explicar que l'atrauen els clubs amb «caràcter i identitat pròpia» i es va mostrar predisposat que la seva etapa en terra de volcans serveixi per fer créixer la idea que porta desenvolupant l'entitat durant anys. L'estil, tal com va insistir, serà el mateix, amb la voluntat de generar joc i amb la pilota com a mitjà per aconseguir ser un equip competitiu.

En aquesta tasca, el preparador treballarà colze a colze amb Miquel Àngel Muñoz, el nou segon entrenador i també coordinador del futbol base. També s'hi afegeix Héctor Simón, el capità de la plantilla, que es troba de baixa des de l'inici de la temporada. Tots tres i també amb l'objectiu de facilitar l'adaptació a les noves maneres de fer, s'ha apostat per la continuïtat de la resta del cos tècnic: Ferran Joanmiquel com a preparador físic; l'entrenador de porters Pol Fresneda; o l'analista Jordi Martín. No hi serà Albert Jorquera. El de Bescanó, que havia acompanyat Gabri a totes les banquetes, ha preferit continuar la seva aventura al capdavant del projecte del Santa Coloma andorrà.

Sense gaire temps per perdre, aquest diumenge dirigirà el seu primer partit des de la banqueta. Serà contra el Nàstic, el líder de la categoria. Un rival complicat, però que si aconseguís els tres punts suposaria un cop d'aire fresc per aquest nou projecte.

Mercat complicat

El club intentarà aprofitar aquests últims dies de mercat per reforçar la plantilla. Amb Alan Baró i Carles Mas lesionats, més la sortida de Lluís Aspar, un dels punts febles de l'equip és l'eix central. Però no pas l'única zona que es vol intentar apuntalar. També l'atac, i en aquest sentit s'està a prop de tancar l'arribada de Pol Prats, un extrem que vindria cedit pel Nàstic.