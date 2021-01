«El Dakar ens ha servit per fer créixer el nom de Rieju»

Rieju valora positivament la seva experiència al ral·li Dakar perquè «ens ha servit per fer créixer comercialment el nom a tot el món», en paraules del seu director esportiu, Miquel García. L'expilot gironí destaca que els seus tres pilots, Oriol Mena, Joan Pedrero i Marc Calmet «van acabar» la prova i, malgrat que «no hi anàvem a buscar resultats», aquests van ser bons, amb un 15è lloc per a Pedrero, el 16è per a Mena i el 34è per a Calmet. «El Dakar és la prova més dura de l'off road mundial i la que té més repercussió mediàtica, i l'objectiu de prendre-hi part era projectar-nos».

Rieju va participar al Dakar amb motos de competició subministrades per l'equip gironí FN SPEED, amb qui també es valora «positivament» la col·laboració. Segons García, «hi vam contactar perquè ells tenien tota la infraestructura necessària per anar al ral·li muntada, i l'entesa entre dues marques gironines ha anat molt bé». No seria gens descartable una futura reedició de la col·laboració en d'altres edicions del Dakar, establert ara a l'Aràbia Saudita.

Rieju fabrica anualment entre 12.000 13.000 motos bàsicament models de 49 i 125cc «i ara, des que vam adquirir la plataforma de Gas Gas d'enduro la primavera passada, aquest és un mercat diferent del que ja teníem. Necessites anar a les carreres, necessites més projecció, perquè volem arribar a tot Europa i a Sud-Amèrica, on gràcies al Dakar hem arribat a Països on no se'ns coneixia tant», apunta el director esportiu. L'objectiu era donar a conèixer la marca per arribar a usuari i no usuari de la moto. Miquel Garcia va ser l'encarregat de buscar els pilots una vegada decidit que es faria el Dakar. Superat aquest repte amb bona nota, «ara aquest 2021 la intenció és fer tot el nacional d'enduro, amb Oriol Mena i Víctor Guerrero de pilots, el nacional d'enduro extrem, amb Eloi Salsench, i quatre proves del Mundial. Ho faran, a diferència del Dakar, amb motos pròpies, estrenant la nova Rieju MR.

«En aquesta edició hem pogut conèixer el Dakar i agafar-hi experiència, i potser en el futur hi podrem anar amb les nostres pròpies motos», apunta Miquel García, que admet que la pandèmia del coronavirus «fa difícil engegar projectes en qualsevol sector i ho té tot endarrerit». Rieju té des de la primavera passada la propietat intel·lectual i industrial de la plataforma de Gas Gas d'enduro i això ha permès a la firma empordanesa fer un pas endavant en el món de la competició que buscaran consolidar aquest 2021. La firma gironina ja havia anat fa 10 anys al ral·li Dakar, amb un pilot italià «però mai amb un equip tan complet com ara i amb l'objectiu de donar a conèixer la marca a usuaris i no usuaris de la moto», apunta el director esportiu.

García, de 42 anys, el 2013 i després de 25 anys en el món de les motos i havent participat en 18 campionats d'Espanya d'enduro i lluitat amb els millors pilots durant tres temporades al Mundial de l'especialitat, va decidir retirar-se de la competició. Des de 2003 treballa com a provador de tots els models que fabrica la marca. I des de 2020 és el responsable de carreres de Rieju, disposada a seguir ampliant l'horitzó en el terreny de la competició. «Estic content per haver dut el nom de Rieju al món de l'off road a través de la prova més important que existeix. Estic feliç per la marca i pels tres pilots, que s'ho mereixen, van lluitar molt, i també per tot l'equip de Rieju i FN Speed. Veiem el treball dels pilots, que és molt gran, però també hi ha molta gent treballant darrere i estic molt agraït i content per tot l'equip», afegeix el responsable esportiu de la firma, amb nous reptes per aquest any.