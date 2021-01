El MIC s'ajorna per segon any consecutiu per culpa de la pandèmia de la COVID-19

Camí d'un any que el coronavirus paralitzés el país i obligués a tothom a quedar-se a casa i canviar els seus hàbits diaris, la pandèmia continua fent estralls tot trastocant els plans. No se n'escapa el futbol, visiblement castigat com molts d'altres estaments. A un parell de mesos de la Setmana Santa, el MICFootball s'ha hagut de posposar per segon any consecutiu. Ja no es va poder celebrar el 2020 quan la maquinària ja estava en marxa i un munt d'equips s'havien inscrit. Aquesta vegada, amb més temps i marge de maniobra, els organitzadors han confirmat que és impossible celebrar un torneig d'aquest calibre, tot un referent a la demarcació i també de ressò internacional, sense posar en perill la salut dels seus participants. D'aquesta manera, el 2021 no hi haurà MIC. Això està decidit. La intenció, esperant que el context sigui més favorable amb el pas dels mesos, és poder-lo celebrar a partir de l'any vinent, en les dates habituals.

Perquè la província no quedi orfa durant tant de temps, MICSports està organitzant un altre torneig, a menor escala, que té la intenció de veure la llum el proper mes de juny. Es tracta del MIC Summer Cup, una competició adaptada a les circumstàncies actuals, on es voldrà potenciar tots aquells equips, ja sigui locals, estatals o internacionals, que han donat suport en les anteriors edicions. Així ho explicava Juanjo Rovira, director del MIC, en un comunicat emès durant el dia d'ahir. «Tot i que aquest any no el podrem celebrar tal com el coneixem i per Setmana Santa, estem treballant amb moltes ganes per intentar oferir, el juny d'aquest mateix 2021, un torneig adaptat a les circumstàncies pels equips que ens han ofert el seu suport durant tants anys. Confiem a tornar amb més força». Rovira i tots els organitzadors esperen que l'any vinent es pugui celebrar el vintè aniversari del torneig «amb totes les garanties i la mateixa qualitat de sempre». I afegeix: «Treballarem amb el compromís d'oferir una gran edició per veure gaudir les joves promeses del futbol formatiu en un entorn segur».

L'edició del 2019 va ser l'última disputada fins a la data. Fa un any no es va poder celebrar pels efectes de la pandèmia, que tot just feia poc temps que havia tret el cap. Prem el botó de pausa el MIC, que els últims anys havia acollit, entre els tornejos de futbol i bàsquet, més de 1.100 partits i uns 7.500 jugadors procedents d'uns 400 equips diferents d'arreu del món. Se celebra sempre a la demarcació gironina, i deixa un impacte que supera els onze milions i mig d'euros, segons un estudi encarregat el 2018.