Compàs d'espera a Olot abans de la destitució de Raúl Garrido

Quan l'Olot semblava haver trobat en Raúl Garrido la peça angular per dirigir el seu projecte des de la banqueta, en les pròximes hores el club comunicarà la destitució del tècnic valencià després que els dirigents li traslladessin fa uns dies que la seva confiança era «limitada». Un ultimàtum que s'ha fet realitat després de la derrota per 2-1 contra el Barça B tot i el bon partit que van disputar els garrotxins, que haurien merescut, com a mínim, puntuar.

Ahir va ser un dia mogut a les oficines de l'Estadi Municipal i no era per menys. El secretari tècnic de l'entitat Sergi Raset i alguns directius de l'àrea esportiva van tenir una primera reunió per valorar la continuïtat de l'entrenador. La trobada es va acabar amb la determinació de fer fora Garrido, una decisió que es va traslladar al vespre en el Consell d'Administració, que va ratificar l'acomiadament de l'entrenador mitjançant una votació. Avui s'hauria d'oficialitzar la destitució i el nomenament del substitut, que podria ser l'exblaugrana Gabri, exentrenador de l'Andorra, on feia tàndem amb Albert Jorquera.

És cert que la temporada de l'Olot no és la millor pel que fa a números, però l'entorn del club no discutia la figura de Raúl Garrido. Estimat per l'afició i sobretot pel vestuari, han estat les diferències entre el valencià i la junta directiva, especialment amb el president de l'entitat, Joan Agustí, les que han portat a la sortida del preparador. Tot plegat, s'atribueix a un problema de comunicació dels objectius a assolir. Agustí defensa «l'obligació d'arribar a una categoria professional», però el tècnic diu que ningú s'ha dirigit directament a ell per fer-li-ho saber.

Però la divergència ve de lluny. Les complicades negociacions per mantenir Raúl Garrido a la banqueta del Municipal a l'estiu van començar a trencar la bona relació entre les dues parts, però finalment Garrido va allargar la seva vinculació amb l'Olot perquè «qui ens estima i de qui estem enamorats és l'Olot», sentenciava. El cert és que el complicat inici de campanya, marcat per casos de coronavirus i aturades per brots, ha deteriorat encara més aquesta relació.

A falta de vuit partits, l'Olot és penúltim a la classificació, a vuit punts del tercer classificat, que donaria accés directe a la nova categoria professional de la RFEF. Tot i que numèricament encara es poden assolir els objectius, la junta directiva ho considera «tècnicament difícil». Tot i el bon joc, els resultats no acompanyen l'Olot i això acabarà amb el seu tècnic.