El Girona B perd pistonada a Vilassar

Una oportunitat desaprofitada. El Girona B va perdre pistonada ahir a la Lliga després de la derrota davant el Vilassar de Mar (1-0), un rival directe en la lluita per les primeres places de la classificació. D'entrada, ambdós equips buscaven consolidar el tercer lloc fins que la derrota del Sant Andreu contra el Sants (1-0) -que deixa el Banyoles al cuer amb un partit menys- va obrir la possibilitat de situar-se segons. Hi va creure més el conjunt local superant als d'Axel Vizuete amb un gol de Granero al minut 25. Després d'encadenar la segona derrota consecutiva, els gironins tanquen la jornada quarts amb 19 punts. Diumenge que ve rebran, precisament, el Sants, que busca la salvació.

La desfeta contra el Figueres va pesar més del compte als de Vizuete, que no convencen a la segona volta. Sense trobar la seva millor versió a l'estadi Xevi Ramón, van veure com el Vilassar agafava ràpidament les regnes del partit. El conjunt local va dominar, fent anar de bòlit als gironins.

La gerra d'aigua freda no va trigar gaire en arribar. Granero va obrir la llauna al minut 25 després de rebre una assistència per banda esquerra. El jugador del Vilassar no va tenir cap problema per afusellar la porteria de Morilla. Es va arribar al descans amb el marcador en contra.

Quan encaixa a la primera part al filial del Girona se li fa una muntanya per revertir la situació. Ahir no va ser una excepció. I és que per més que el conjunt blanc-i-vermell intentés veure porteria no va comptar amb l'encert necessari als metres finals. El gol va tornar a resistir-se.

Sense gol aquest 2021

El Girona B és un equip acostumat que les coses li vagin bé. No tolera les derrotes i, fins i tot, els empats li semblen insuficients. L'equip d'Axel Vizuete va coronar-se l'any passat amb l'ascens a Tercera després d'uns registres de rècord a Primera Catalana i aquesta no renunciava a repetir la gesta. No obstant això, s'ha notat l'exigència de la categoria i, sobretot, la manca de jugadors clau perquè ajuden al primer equip. A causa d'una infinitat de contratemps, Francisco sol recórrer al filial quasi sempre. La confiança del tècnic és una gran notícia per als nanos i el club, no tanta per a un Vizuete que ha de fer mans i mànigues per treure el millor onze o treballar els partits durant la setmana.

Els gironins van començar el curs llançats a Tercera amb dues victòries seguides i després se les van empescar per acabar el 2020 al segon lloc, deixant clar que el somni de l'ascens era una opció ben real.

El 2021, però, no ha començat amb bon peu per al filial gironí. El primer partit de l'any coincidia amb el final de la primera volta i van empatar sense gols contra el Cerdanyola. Més malament ha anat l'inici de la segona volta amb dues derrotes consecutives. Primer en el derbi amb el Figueres i ahir davant el Vilassar.

La manca de gol condemna el Girona B, que no veu porteria des del passat 20 de desembre al camp del Granollers. Això sí, segueix sent l'equip menys golejat de la categoria amb 7 gols en contra. També és el segon que més n'ha fet, amb 16 a favor.