40a posició de Cullell en la Copa del Món d'Overijse

El ciclista de Santa Coloma de Farners Jofre Cullell va acabar en la posició 40 en la prova de la Copa del Món celebrada ahir a Overijse (Bèlgica), última cursa d'aquesta temporada. El local Wout van Aert, a qui se l'ha vist més d'una vegada entrenant per carreteres gironines, va ser el guanyador de la prova amb un temps d'1:05:57 i distanciant al segon classificat, Mathieu Van der Poel amb 1:03. Una victòria que ha fet que el belga s'assegurés també el triomf a la classificació general de la Copa del Món per tercera vegada en la seva trajectòria esportiva. Per la seva banda, el colomenc va acabar a 7:13 del guanyador i ja s'havia distanciat del grup capdavant en la primera volta.

La prova d'ahir va ser l'últim «test» dels ciclistes abans d'afrontar el Mundial el pròxim cap de setmana a Ostende, també a Bèlgica, on Jofre Cullell competirà en la categoria sub-23.