Girona com a punt de partida

Camí dels 36 anys mai és tard per tornar-ho a intentar. Per més que puguin pesar les cames i que els esforços s'hagin de multiplicar, la bona voluntat i el treball diari ajuden a tenir ingredients tangibles per tornar a veure el got mig ple. Chris Froome va patir el 2019 una duríssima caiguda que encara porta cua. Es va perdre el Tour d'aquell any i tampoc va competir en el següent, a banda de totes les seqüeles físiques que han aparegut. Amb un palmarès envejable que compta amb quatre edicions de la ronda francesa, un parell de la Vuelta i un Giro d'Itàlia, n'hi ha que tancarien la paradeta. No pas el britànic, tossut i alhora romàntic. «Els meus objectius no han canviat, vull tornar al màxim nivell». Ferma declaració d'intencions. Per escriure un punt i a part, decidia canviar d'equip per convertir-se en el fitxatge estrella de l'Israel Start-Up Nation, que s'ha reforçat de valent per convertir-se en una referència mundial.



Alessandro de Marchi, Carl Fedrik Hagen, Daryl Impey o Michael Woods, entre d'altres, apuntalen també una estructura potent, que mira cap amunt sense arrugar-se. Un equip que ha ubicat el seu centre logístic europeu a Girona. Ciutat que durant aquests dies s'ha convertit en la seu de la primera concentració d'aquest 2021. Sense Froome, que s'està recuperant a Califòrnia tot esperant tornar a competir ben aviat, però amb la resta dels seus noms propis destacats. Entre ells, Dan Martin. Un irlandès que sempre s'ha declarat un «enamorat» de Girona i també de Catalunya.

S'havia convertit ja en una mena de tradició una primera presa de contacte a Israel però la pandèmia, que ha fet estralls arreu, ha trastocat els plans inicials. Els responsables de la logística van tenir-ho clar ben ràpid. Girona era «la ubicació lògica», com declaren fonts del propi equip. Per la relació que hi té l'equip, com també el vincle que hi mantenen alguns dels seus ciclistes. El propi Martin, que hi resideix, com d'altres que hi solen venir a entrenar. S'ha presentat així, i durant una desena de dies des del passat 12 de gener, la primera oportunitat perquè els corredors es trobin i facin pinya. Entrenaments, xerrades i passar l'estona. Tot suma. Són fins a nou les cares noves, pel que la cohesió és vital en circumstàncies així. Froome, a Califòrnia fent treball pel seu compte per recuperar sensacions, hi ha estat també present de manera virtual, participant en les trobades i reunions grupals. «Israel sempre és el millor lloc pel nostre campus d'entrenament, però tenint en compte les circumstàncies, Girona ha sigut la nostra elecció natural», explica el director de l'equip, Kjell Carlstrom. Unes estrictes mesures sanitàries han estat presents cada dia. Per exemple, s'han dividit els ciclistes en tres grups de treball. El primer reunia aquells ciclistes enfocats a les classificacions generals. Un altre, pels especialistes en proves d'un dia. I el tercer, pels velocistes.

El pla està traçat i l'Israel Start-Up Nation engegarà motors al Challenge Mallorca, que se celebrarà del 28 al 31 d'aquest mateix mes. Serà un punt de partida, l'inici de la preparació, ja en competició. Alguns dels seus ciclistes s'hi desplaçaran directament des de l'estada a Girona. Més tard començarà Froome, qui tot i això té previst córrer la Volta Catalunya per preparar el Tour. «L'edat és un estat d'ànim. Crec que guanyar de nou és possible i m'agradaria demostrar-ho. No és així com volia acabar la meva carrera esportiva. Tinc quatre Tours i en vull cinc, perquè encara no he acabat». Paraules del britànic. Des de casa. Girona ja el rebrà més endavant.