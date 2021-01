L'exporter del Lugo José Juan és ara l'heroi de l'Alcoià

El noruec Martin Ødegaard no es va entrenar amb la resta de la plantilla del Reial Madrid ahir en el retorn als entrenaments després de la debacle a la Copa, eliminats en setzens de final per un equip de Segona B com l'Alcoià, en un matí de cares serioses que va deixar la absència de Sergio Ramos i la tornada al grup de Dani Carvajal en una part de la sessió. Els blancs ja preparen el partit de lliga de demà al camp de l'Alabès. De moment no hi haurà mesures dràstiques i Zidane seguirà almenys fins a final de temporada.

A Alcoi, en canvi, l'alegria encara dura. El gran heroi és José Juan Figueras, el porter que als seus 41 ara desitjaria allargar la seva carrera almenys un any més i poder enfrontar-se al Barça. José Juan era el porter del Lugo el 2015 en l'infaust partit de l'1-1 a Montilivi que va privar l'ascens del Girona. A l'Alcoià també hi juga Carbonell, exlateral del Peralada.