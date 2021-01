Investigat per abús sexual Pedro Cortés, expresident del València

El Jutjat de Primera Instància i Instrucció 1 de Paterna investiga per un possible delicte d'abusos sexuals a menor d'edat a l'expresident de l València i delegat de la selecció espanyola de futbol Pedro Cortés, després de la denúncia presentada contra ell per un futbolista del planter, menor d'edat, per suposats tocaments.

La investigació, que per ara consisteix en unes diligències prèvies, es va obrir al novembre de l'any passat. La denúncia relatava un intent de tocament a l'adolescent per part de l'exdirectiu de club. Davant d'aquesta situació, Cortés ha decidit presentar la dimissió com a delegat de la selecció.