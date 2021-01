El Bàsquet Girona ja treballa per trobar un recanvi a Dani Garcia

L'etapa de Dani Garcia al Bàsquet Girona ha estat curta però intensa i atapeïda de bons moments. El base barceloní va jugar dimecres el seu darrer partit a Fontajau perquè se'n torna al Manresa, que el tenia cedit i ha decidit recuperar-lo. Ho fa doblement content. Primer, per l'oportunitat de competir a l'ACB i, després, pel tracte rebut a Girona, on tanca una etapa breu però de la qual només se n'endú «coses positives». «He estat molt còmode i molt bé amb tothom a Girona. Sap greu haver d'anar-se'n. Estic il·lusionat amb el nou projecte que tinc però d'altra banda estic una mica trist per deixar el club i la ciutat», assegura el base, que dimecres contra el Lleida es va acomiadar de Fontajau amb 5 punts. L'adeu de Garcia fa que el Bàsquet Girona necessiti cobrir el seu buit a la plantilla. En aquest sentit, el club ja ha començat a regirar el mercat a la recerca d'un reforç per encarar amb garanties la segona part de la temporada a LEB Or.

El solvent triomf en el derbi contra el Lleida (86-70) va suposar la tercera victòria consecutiva per a un Bàsquet Girona que passa pel millor moment del curs. Tanmateix, els ajornaments de partits tornen a fer la guitza al club gironí, que s'haurà d'aturar com a mínim quinze dies. El duel contra el Canoe per quarta vegada està anul·lat, i ahir es va confirmar que el partit davant l'Almansa del dia 30 també es posposarà. Per tant, els gironins no tornaran a competir fins al 2 de febrer a Alacant, amb el risc de veure frenada la bona dinàmica actual que l'ha dut a encadenar tres victòries consecutives.