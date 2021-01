El Barça necessita la pròrroga per guanyar al camp del Cornellà

Els avisos de les eliminacions del Reial Madrid i l'Atlètic de Madrid no van ser suficients perquè el Barcelona hagués d'esperar fins a la pròrroga perquè una genialitat del francès Ousmane Dembélé i un gol a porta buida del danès Martin Braithwaite eliminessin al modest Cornellà. En el temps extra, el tercer que el conjunt de Ronald Koeman en els últims vuit dies, després de grans dosis de patiment el Barcelona, va aconseguir trencar la imbatibilitat en la Copa d'un espectacular Cornellà, botxí en la ronda precedent del líder de LaLiga Santander, l'Atlètic de Madrid, i d'un heroic Ramón Juan.

Ramon Juan va fer la seva primera aparició a peus de Trincao a la mitja hora. Abans, el Cornellà havia intentat arribar a la porteria de Neto mitjançant pilotes aèries que gairebé van ser productives per a emular el guió perfecte del seu partit davant l'Atlètic. Pol Moreno de cap a la sortida d'un córner en l'equador del primer temps va ser qui més a prop va estar de l'èxtasi, però el col·legiat Soto Gran va anul·lar la jugada.

La història va començar a formar part dels guions embogits d'aquesta edició de la Copa i en el minut 38, quan Ramón Juan, de tan sols 21 anys i amb un casc protector a l'estil Petr Cech, va parar un penal a Miralem Pjanic, que el va llançar a mitjana altura a la dreta del porter. Les males sensacions amb les quals el Barcelona va arribar al descans van provocar que Koeman substituís Riqui Puig, amonestat, per a donar entrada a Dembélé.

El toc d'atenció va fer reaccionar als blaugranes. Només començar el segon temps Braithwaite hauria pogut posar seny, però Ramón Juan va decidir que continués la bogeria.Tampoc Griezmann va aconseguir inaugurar el marcador poc després en rematar de volea una passada picada de Pjanic. La resposta del Cornellà no es va fer esperar i Agus Medina i Gila ho van provar.

El Barcelona va tenir una nova oportunitat per a retornar la normalitat a la Copa en el minut 79, amb un altre penal a favor. Però Ramón Juan no es va moure i va permetre rebutjar amb la cama el xut pel mig de Dembélé. De tota manera, l'equip de Koeman no es va ensorrar moralment i Braithwaite, Lenglet i Pjanic van tenir tres altres grans oportunitats per a acabar amb el sofriment , però la mala punteria dels dos primers i la intervenció providencial de Ramón Juan una altra vegada en el cas del bosnià van enviar l'eliminatòria a la pròrroga.

Dembélé, el més imprevisible del Barça, va regalar per fi la tranquil·litat al seu equip només començar el temps extra amb un cacau fort amb la dreta des de la vora de l'àrea que es va colar per l'escaire esquerra de la porteria, que va arribar a desviar la pilota, però no prou. A partir de llavors, el Cornellà va acusar el descomunal esforç físic i ja no es va acostar a la porteria de Neto. I, quan va intentar abocar-se a l'atac amb un jugador menys per l'expulsió d'Estellés, Pedri va regalar la sentència a Braithwaite.