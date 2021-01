Se li va entendre tot, ahir, a Alfred Julbe, en la prèvia del partit d'aquesta tarda contra l'Ekaterinburg. Superada la primera prova de foc contra el Riga, a qui s'havia de guanyar sí o sí per optar fins al final pel bitllet a quarts de l'Eurolliga, avui arriba una mena de treva de mal gestionar contra l'Ekaterinburg, el rival més poderós del continent, a qui molts ja donen com a campió d'aquesta edició del torneig. En unes altres circumstàncies potser serviria allò de sortir a gaudir, o a «aprendre» del talent de Breanna Stewart, Torrens, Quigley o Vandersloot, però quan saps que en 24 hores te la jugaràs de debò en un altre partit, aquell sí, transcendental, es presenta el dilema de què fer. I Julbe ho té clar: «Ens ho jugarem tot contra l'Schio i n'hem de ser conscients».

En el partit de la primera bombolla a Fontajau les russes van trencar el partit com i quan van voler en els primers cinc minuts del tercer quart. Del 30-40 es va passar a un 39-59 impossible d'aixecar. Les perspectives de cara al duel d'avui no es presenten gaire diferents. Les russes ja van demostrar el seu arsenal dimarts en l'estrena davant l'Schio (58-74) i segueixen allargant la seva imbatibilitat. «La direcció del partit es complica i serà difícil de gestionar perquè tenim un grup orgullós, però al cap de 24 hores afrontarem un dels partits més importants dels darrers temps per al club», va seguir explicant l'entrenador.

L'escenari és aquest: amb la victòria contra el Riga de dimarts i la derrota de l'Schio, la pugna per a la segona plaça, que també porta a quarts, és per a gironines i italianes. L'Uni té un balanç de 3-1, i l'Schio, que avui s'enfronta a un Riga ja eliminat, d'1-3. Si avui els pronòstics no fallen, els dos equips aribarien a la final de demà depenen d'ells mateixos. L'Spar es classificaria guanyant, o perdent de menys de 4 punts (85-81 a Fontajau, i en cas de caure de 4, caldria mirar l'average general). Les locals estarien obligades a imposar-se de més de 4. Aquest és l'escenari, però encara que sigui utòpic, també se'n pot escriure un altre: l'Uni estaria a quarts guanyant avui o combinant la seva hipotètica derrota contra l'Ekaterinburg amb una de l'Schio davant del Riga.

«Sempre començo les prèvies dient que els partits seran complicats perquè els entrenadors hem de posar-nos en situació de màxims del rival. Però quan dic que el de l'Ekaterinburg serà un duel molt complicat és més veritat que totes les altres vegades. Davant hi haurà una constel·lació de grans jugadores. Tenen un gran nivell en totes les posicions», va recordar Julbe, per insistir que l'Uni, 24 hores després, afrontarà un dels partits més trascendentals dels últims anys. Toca competir fins on es pugui. I esperar el moment, demà a les vuit del vespre.