Desastre històric del Madrid a Alcoi

El Madrid es va apuntar anit un altre inesperat desastre històric a la Copa del Rei en caure eliminat a la pròrroga per un rival de Segona B, l'Alcoià, que en aquells moments ja jugava amb 10. Els alacantins van donar la gran sorpresa de la temporada gràcies a un gol de Juanan al minut 115 de partit. Amb la lliga ben encarrilada per l'Atlètic, aquest cop pot ser difícil d'encaixar per a Florentino Pérez, i el càrrec de Zidane començaria a estar seriosament qüestionat.

Poc després d'haver vist com li expulsaven per doble targeta groga el jugador local Ramon, l'Alcoià donava la gran campanada amb el segon gol amb el qual culminava la remuntava del que havia marcat Eder Militao per al Madrid en l'últim minut del primer temps. Tot i que el domini del conjunt blanc va ser aclaparador, no va saber sentenciar el partit a la segona part i un remat de Solbes en el minut 81 a la sortida d'un corner portava el partit a la pròrroga, tot un èxit per als locals i un cop de mal digerir per al Madrid.

En els 30 minuts de la prolongació, el porter local, José Juan, exjugador del Lugo la temporada del no-ascens del Girona, es va erigir en l'heroi local amb diverses aturades de mèrit davant l'empenta de l'equip de Zinedine Zidane, però quan pitjor estaven les coses per l'Alcoià, amb un jugador expulsat al minut 109, va arribar el gol de la victòria de Juanan i la gran campanada. Ahir també es va classificar per a vuitens la R. Societat, guanyant a Còrdova (0-2).