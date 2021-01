El Barça afronta un debut enverinat a la Copa amb el Cornellà

El Barça s'enfronta aquesta nit (21.00, DAZN) en els setzens de final de la Copa del Rei al Cornellà, de Segona B, en la reaparició dels de Koeman des que diumenge perdessin la final de la Supercopa d'Espanya davant l'Athletic Club. El Cornellà, que ja va fer la gesta d'eliminar l'Atlètic en la ronda anterior, no renuncia a una altre campanada a pesar del potencial blaugrana. Ronald Koeman no podrà comptar amb Leo Messi per sanció, a l'haver estat expulsat a la final (complirà un segon partit de sanció davant l'Elx) ni amb Sergiño Dest, que té unes molèsties musculars a la cuixa dreta. Aquestes baixes se sumen a les de llarga durada de Sergi Roberto, Ansu Fati, Coutinho i Piqué.

La derrota a la Supercopa, que hauria suposat, en cas d'haver-la guanyada, el primer títol en pràcticament dos anys, aporta més importància al duel davant el Cornellà perquè, en cas de perdre, el conjunt blaugrana diria adéu a dos títols en tan sols quatre dies. Després de jugar dues pròrrogues l'última setmana, Koeman donarà descans a la major part dels seus titulars. Homes com Neto; Mingueza, Araújo, Umtiti, Riqui Puig, Konrad i Braithwaite apunten a ser protagonistes aquesta nit en l'onze.

«A la Copa sempre hi ha sorpreses», va recordar ahir el tècnic del Barça. Segons ell «els equips de Segona B que juguen a casa, en camps de gespa artificial als quals no hi estem acostumats, són complicats. Hem d'afrontar el duel amb serietat». El Cornellà arriba al duel després d'empatar diumenge a Olot (2-2). Avui també es juga l'Eivissa-Athletic (19.00).