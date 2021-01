La primera final és amb el Riga

La teòrica la tenen apresa. No es pot pensar en el partit de divendres contra l'Schio, en teoria clau per decidir la classificació pels quarts de l'Eurolliga, sense abans haver complert avui (17.00) contra el Riga. Un rival, a més a més, que a Girona, en la primera bombolla, va costar Déu i ajuda de guanyar. Alfred Julbe, Julia Reisingerova i Pere Puig van coincidir en el missatge, i ara només falta que aquesta tarda, al parquet del Palazzeto Livio Romare de les italianes, les jugadores el posin en pràctica. L'Spar Girona arriba al moment decisiu de l'Eurolliga convençut d'estar al davant d'una oportunitat històrica. Comença la segona volta segon, lloc que el duria a uns històrics quarts de final, però per poder allargar el somni i fer determinant el duel de divendres, avui no es pot fallar.

«Si pensem que ens ho jugarem tot en l'últim partit ens equivocarem, cada partit és important. Des del primer moment hem d'estar concentrades al 100%, com vam fer en la bombolla de Girona», recordava ahir Julbe en la prèvia. L'Uni comença contra el Riga, un equip al qual va guanyar només de 2 a Fontajau (79-81) en un duel on van destacar Sonja Vasic (19) i Frida Eldebrink (18), que va acabar lesionada i no va poder participar en els altres partits contra Ekaterinburg i Schio. Avui Julbe torna a disposar de tot l'equip, una bona notícia, per a ell, tot i que també reclama «enterrar els egoismes i ser un grup altruista». El tècnic va recordar, a més, que «contra el Riga es va guanyar, però va costar molt»

El mateix missatge del tècnic va sortir des del vestidor per boca de la pivot Julia Reisingerova. Ho va expressar ben gràficament: «Pensem primer en el primer partit, després en el segon, i després en l'Schio. No hem vingut a descansar en els dos primers partits i competir només divendres». Reisingerova, clau divendres per derrotar el Tenerife a Fontajau, té ganes d'Eurolliga. «La competició ens permet canviar el xip, és una cosa diferent, i tot i que ens esperem partits durs, tenim ganes de jugar-la i competir», va assenyalar. A més Reisingerova recordava que quan es va disputar la primera bombolla a Fontajau «feia poc que treballavem amb l'Alfred, i ara, amb més temps, s'ha de veure els resultats». La pivot està convençuda de dur a Itàlia «la millor cara de l'Uni».

Si l'Spar Girona guanya avui, s'assegura pràcticament arribar al partit de divendres contra l'Schio amb la possibilitat de passar a quarts perdent de menys de 4 punts (en la primera bombolla van guanyar 85-81). Que l'Ekaterinburg acabarà primer sense perdre cap partit tothom ho dona per fet. La batalla està en el segon lloc, i les gironines parteixen amb un petit avantatge gràcies al 2-1 que acrediten de la primera volta.

El Riga, que a Fontajau va perdre els tres partits, no serà un rival gens senzill, que voldrà apurar al màxim les poques opcions que encara té d'entrar en la pugna. Les letones van posar l'Spar Girona contra les cordes en l'estrena de l'Eurolliga amb un parcial de 14-2 en els últims minuts per acabar disposant, i fallant, un triple per endur-se la victòria en el darrer segon (errat per Jessica Thomas).

L'expedició gironina va viatjar a Schio diumenge. Ahir a la tarda va fer una sessió d'entrenament a l'escenari de la bombolla, i avui estrenarà aquesta fase contra el Riga. El programa d'aquesta primera jornada es completarà a les 8 del vespre amb l'Schio-Ekaterinburg, on la teoria diu que les russes no han de tenir problemes per tornar a guanyar.