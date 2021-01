Un penal al darrer minut priva la victòria a l'Olot contra el Cornellà (2-2)

L'Olot ha vist aquesta tarda com se li escapava la victòria contra el Cornellà en les darreries del partit. La diana d'Agus Medina de penal al minut 90 ha esfumat les opcions dels homes de Raúl Garrido de sumar els primers tres punts del 2021 i escalar posicions per deixar enrere les places per la segona fase per la permanència.

Abans però, els olotins han pogut capgirar el gol inicial d'Eloy Gila gràcies a Juan Delgado a la primera meitat i a Xumetra a la segona. Aquest punt no acontenta a Olot que seguirà en desena posició amb 11 punts.