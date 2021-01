Messi és castigat amb dos partits i el Barça informa que ho recorrerà

El Barcelona va anunciar ahir al migdia que presentarà recurs per la sanció de dos partits que el Comitè de Competició de la Federació Espanal davanter de la primera plantilla blaugrana per la seva expulsió en la final de la Supercopa d'Espanya contra l'Athletic.

La RFEF va confirmar el càstig adoptat per l'òrgan disciplinari en aplicació de l'article 123.2 del Codi Disciplinari, «Violència en el joc», pel seu comportament en la final disputada a Sevilla. «Comportar-se de manera violenta en ocasió del joc o com a conseqüència directa d'algun episodi del mateix, sempre que l'acció origini risc, però no es produeixin conseqüències danyoses o lesives, se sancionarà amb suspensió d'un a tres partits o per temps de fins a un mes», assenyala l'article.

Afegeix que «si l'acció descrita en el paràgraf anterior es produís al marge del joc o estant el joc aturat, se sancionarà amb suspensió de dos a tres partits, sense perjudici de l'establert a l'article 98 del present Codi». Messi va rebre una targeta vermella per primera vegada com a jugador del primer equip del Barcelona en el minut 120 del partit després que el col·legiat Jesús Gil Manzano revisés l'acció en el vídeo d'una agressió sense pilota al jugador de l'Athletic Asier Villalibre. Si es confirma la sanció, l'argentí es perdrà el partit de Copa amb el Cornellà, així com el partit de Lliga contra l'Elx de diumenge vinent

Llum verda al vot per correu

El Govern aprovava ahir que es pugui votar per correu en les eleccions dels clubs esportius. El Barça n'havia demanat la seva activació en la reunió del passat divendres en la qual es va acordar aplaçar els comicis degut a la pandèmia. Els nous comicis seran el 7 de març.