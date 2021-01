L'Uni posa rumb cap a Schio

L'Spar Girona ha posat rumb aquest migdia cap a Schio (Itàlia) on tindrà lloc la segona i definitiva "bombolla" de la fase de grups de l'Eurolliga. Una cita amb la qual el conjunt dirigit per Alfred Julbe arriba en la segona posició amb un balanç de dues victòries i una derrota. Una posició que, si aconsegueixen defensar, servirà perquè el conjunt gironí jugui per primer cop en la seva història uns quarts de final de l'Eurolliga.

Dimarts (17h), l'Uni disputarà el primer partit davant el Riga, últim del grup amb tres derrotes. Dijous (17h), es veurà les cares amb el totpoderós Ekaterinburg, el primer del grup amb tres victòries. I divendres (20h) s'enfrontarà a l'amfitrió d'aquesta "bombolla", el Famila Schio, amb qui, sobre el paper, es disputarà la segona plaça del grup. Els tres duels es podran seguir en directe per Esport 3.