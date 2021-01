La Unió s'imposa al Girona B en el derbi

La Unió Esportiva Figueres ha guanyat al Girona B (0-1) en el primer partit de la segona volta, un cop de puny sobre la taula per part dels homes de Javi Salamero que representa el sisè encontre consecutiu sense perdre i aixecar la moral de l'equip per refer-se del duel d'anada a Vilatenim, on els homes d'Àxel Vizuete van golejar els figuerencs (0-3).



Un gol matiner de Pepu Soler, assistit per Treviño en el primer minut, ha servit als altempordanesos per posar-se per davant en el marcador (1'). Un avantatge que el mateix davanter de Bellcaire podria haver ampliat amb un penal a favor del Figueres que, finalment, ha aturat el porter gironí (34').





?? 1' | Comença el partit...i GOOOOOOOOOOOOOL DEL FIGUERES MARCA PEPUUUUU SOLER! 0-1, immillorable inici al camp del @GironaFC B!#GironaBFigueres 0-1 pic.twitter.com/hCZF3KA2oR — UE Figueres ?? (@UEFigueres) January 17, 2021

En la represa, els homes d'Àxel Vizuete han buscat l'empat insistentment, peròper evitar qualsevol ensurt i sumar els tres punts a Riudarenes.Amb aquesta victòria,, després de sis jornades consecutives sense perdre.