Tots pendents de Messi per la disputa del primer títol de la temporada

El Barça i l'Athletic Club es disputen aquesta nit (21h, Vamos) la Supercopa d'Espanya, primer títol d'aquesta temporada, en una final que no era l'esperada, que es jugarà a La Cartuja de Sevilla, i on totes les mirades apunten a Leo Messi, dubte. Els blaugranes afronten aquest partit amb tota la il·lusió de marcar un camí a seguir i buscant guanyar un títol que els donaria ales de cara el que els queda de temporada. Pels bascos, significaria donar impuls al nou projecte que ha iniciat Marcelino. De fet, una victòria bilbaïna seria una mica surrealista, perquè ha accedit a aquesta final sense encara haver disputat una final de Copa pendent. Però la pandèmia del coronavirus afecta de moltes maneres, i una és aquesta. L'Athletic pot ser supercampió abans que campió, amb la final de Copa de l'any passat contra la Reial Societat esperant a l'abril.

Per contra, el Barça no vol que el seu rival s'acostumi a guanyar-los en aquesta competició, com en la final de 2015, a doble partit. Aquesta vegada serà una final, en principi, de 90 minuts. Sense cap mena de dubte, l'Athletic té ganes de tornar a guanyar i, a més, agafar forces de cara a la final contra la Reial Societat, un derbi que no es jugarà anticipadament perquè el Barça ho va evitar en eliminar els donostiarres a semifinals, a la ronda de penals. El Barça, que vivia entre dubtes fins no fa molt, ha millorat. Ha remuntat posicions a la Lliga, malgrat que el líder, l'Atlètic de Madrid sembla inassolible.

El dubte és, i es podria escriure en majúscules, Leo Messi. El capità, amb il·lusions renovades, va ser baixa contra la Reial Societat dimecres. Unes molèsties que va notar a Granada el tenen ara entre signes d'interrogació. No va entrenar divendres i aquest dissabte sí, però Koeman va avisar que el jugador tindrà l'última paraula sobre la seva participació. Aquest Barça, si recupera Messi, pot aspirar a tot. Però, sense ell, ha demostrat que la inèrcia positiva que arrossega ajuda a no dependre en exclusiva del seu jugador franquícia. I, per si fa falta, Frenkie De Jong aporta gols, Pedri màgia i Riqui Puig, amb la il·lusió de marcar el penal definitiu, demanarà pas. Si Griezmann s'hi posa, l'equip pot somiar.

En definitiva, un primer títol que pot donar alegria i confiança a dos projectes nous, sobretot al conjunt basc a costa de dos gegants com Madrid i Barça. Marcelino, acabat d'arribar a l'Athletic, és a les portes ja d'un títol. Però Ronald Koeman també el necessita per afrontar la segona meitat de curs amb tranquil·litat. Que prous embolics pateix ja el club ara que s'ha oficialitzat l'ajornament de les eleccions, en teoria, fins al proper 7 de març.