El Girona juvenil perdona i cau contra el San Francisco

El Girona juvenil no reacciona en aquest 2021. Els nois entrenats per Àlex Marçal van caure (2-0) ahir en la seva visita al camp del San Francisco en un partit on van dominar però no van tenir l'encert necessari per materialitzar les ocasions de gol.

El 2020 va ser un any estrany per a tothom. Qualsevol bona notícia s'havia d'exagerar per tenir alegria. Encara que fos petita. El Girona juvenil es va agafar a la bona notícia, i no petita, d'acabar l'any amb victòria l'any. Això feia que els blanc-i-vermells ocupessin posicions capdavanteres. L'objectiu en el nou any era continuar aquest dinàmica triomfant i seguir en les places notables. Un fet que no s'està duent a terme després de dos duels disputats. En el que va encetar l'any es va caure a casa contra el Damm per 0-1; i ahir a Palma, es va tornar a perdre (2-0) i no es va marcar cap gol contra un San Francisco que va veure porta en cada meitat. Els gironins van ser dominadors del partit amb les millors ocasions però no van ser capaços de materialitzar-les. Per contra i com si no fos prou, els locals van veure porta en les dues ocasions que van tenir.