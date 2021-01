El Banyoles empata en el debut de Kiku Parcerisas

En el debut de Kiku Parcerisas a la banqueta el Banyoles no va passar de l'empat a zero contra un rival directe com l'Horta; un resultat que no satisfà cap dels dos conjunts. A la primera meitat, el Banyoles va sortir intens, amb les idees clares, però no va poder materialitzar cap de les ocasions que va tenir, que van ser poc clares. L'Horta va sortir decidit a aprofitar els ànims sacsejats després del canvi de tècnic. Els barcelonins van aguantar les embranzides del Banyoles i va estar a punt d'obrir la llauna abans de la mitja part. Bertomeu va estavellar la pilota al travesser de falta i Edipo va generar problemes a Bartrina amb un xut enverinat.

A la represa, els de Parcerisas van sortir amb les idees refrescades després dels dos ensurts de la primera meitat, sent molt més sòlids en defensa i més precisos quan dominaven l'esfèrica. Tot i evitar arribades clares de l'Horta, els blanc-i-blaus tampoc en van generar gaire, i el ritme del partit es va anar diluint. Amb aquest resultat el Banyoles segueix veu com el Sants, que ha aconseguit sumar 6 dels darrers 9 punts l'iguala a la cua de la taula. L'era Parcerisas no va començar bé i la situació és complicada. De temps però, encara n'hi ha.

D'altra banda, l'Horta va anunciar al vespre que l'exporter Jesús Angoy és el nou entrenador.