Al Barça se li fa de nit

Un golàs d'Iñaki Williams a la pròrroga li va donar la glòria a l'Athletic, botxí d'un gris Barça al que se li va fer de nit. Adéu a la Supercopa per l'equip de Ronald Koeman, que tenia el resultat a favor però va badar quan menys ho havia de fer. Leo Messi, molt lluny del seu millor nivell, va acabar expulsat al darrer minut. .

Perquè l'argentí va jugar, després d'haver-se perdut la semifinal contra la Reial Societat per una lesió. Va ser una de les dues grans novetats, juntament amb Dest, que només va aguantar una part al a gespa. Va sortir millor l'Athletic, amb una clara pressió a dalt que incomodava, i de quina manera, un Barça a mig gas. La primera conseqüència d'aquesta estranya manca de claredat en els culers, va ser la nul·la presència de Messi i les escasses arribades de l'equip. Incòmode i desdibuixat, contagiava l'ensopiment als seus companys. Seguia a la seva l'equip de Marcelino, tot buscant la velocitat d'Iñaki Williams o la potència de Raúl García, tot i que tampoc inquietava massa Ter Stegen.

Gairebé sense ocasions caminava el primer temps. Falta centrada de Messi a les mans d'Unai Simón i la rèplica d'Ander Capa, amb el porter alemany enviant la pilota a còrner. La cosa va canviar al 40, amb una acció de Jordi Alba, que va centrar al cor de l'àrea on va fallar Messi però no Griezmann per marcar el primer. Li va durar poc l'alegria al Barça, perquè De Marcos, en l'acció posterior, va aprofitar una magnífica passada de Williams per guanyar l'esquena d'Alba i signar l'empat.

Koeman va fer entrada Mingueza per Dest al segon acte i el Barça va voler fer un pas endavant tot mirant de tenir més protagonisme. No se'n va sortir massa i l'escenari va ser força semblant al del primer temps. Va marcar l'Athletic, però Raúl García rematava una falta lateral en fora de joc. El VAR va aparèixer per salvar el conjunt blaugrana, que ja es veia per sota en el marcador. Se'n va sortir d'aquest ensurt i mica en mica el Barça va anar carburant, tot buscant la porteria rival i tancant l'Athletic, que esperava la seva oportunitat al contracop. Williams va provar-ho amb un potent xut al 66 després de collir un rebuig fallit d'Araujo.

El que són les coses. En una de les poques arribades clares que va tenir en tot el partit, va ser el Barça el que es tornava a posar per davant en el marcador. Griezmann va batre Unai Simón amb un xut creuat a passada de Jordi Alba i la final es tenyia de blaugrana.

El que passa és que l'equip de Ronald Koeman no va saber tancar el partit. Una final que tenia a la butxaca, perquè els minuts van anar passant sense que l'Athletic inquietés. Sí que va apretar les dents el conjunt de Marcelino, que va buscar l'empat amb insistència. Però tampoc xutava. Van entrar Braithwaite i Pjanic per aguantar el resultat i l'invent no li va sortir gens bé al Barça, que va badar en el moment més inoportú. En una falta lateral, a tocar del descompte, Villalibre va rematar sense massa oposició i va dur el partit cap a la pròrroga. Allà, un gran gol d'Iñaki Williams va situar el 2-3 al marcador. No hi va haver massa reacció d'un equip, el blaugrana, que va capitalitzar la possessió però que gairebé no va gaudir d'ocasions. Només un cop de Vesga, en pròpia, va estar a punt de marcar. Messi, fruit de la impotència, acabaria expulsat a instàncies del VAR.