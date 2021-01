Guanyar d'una vegada per treure's de sobre una llosa que ja pesa massa

Quan passades onze jornades encara no has guanyat, toca replantejar-se algunes coses. A Bordils, tothom ha assumit que tocarà jugar-se la permanència en una segona fase on l'únic i principal premi serà el de mantenir la categoria. Per això, els enfrontaments contra els rivals directes, els que lluiten per un objectiu comú, multipliquen encara més la seva importància. Tot esperant que la competició es torni a posar en marxa un cop s'acabi el Mundial que se celebra a Egipte i que encara s'allargarà uns quants dies, l'equip de Pau Campos recupera el partit pendent amb el Sant Martí Adrianenc, suspès el seu dia per un problema amb la pista, que lliscava més del compte. «És un rival directíssim», valora el tècnic, qui lamenta les «baixes importants» de dos jugadors com ho són Tomàs Bañeras i Marc Prat, ara lesionats però que haurien estat disponibles si el partit s'hagués pogut jugar quan tocava.

Amb només tres punts i enfonsat a la classificació, el Bordils necessita sumar la primera victòria. Encara que sigui ara, dotze partits després que comencés la Lliga. «Som dos equips candidats a estar al grup de baix, per la qual cosa que els punts compten. Ara ens hem de plantejar el campionat buscant els punts allà on més els necessitem». Campos té «esperances» de fer un bon partit i guanyar, però avisa del rival: «És un grandíssim equip, amb una alta circulació de pilota. Hem de marcar nosaltres el ritme i no anar a remolc perquè si el duel es torna boig ells tindran avantatge». I en destaca el jove lateral esquerre Edu Calle, internacional amb Espanya juvenil. «Està marcant les diferències», diu d'ell. Al 2021 li demana «millorar» perquè els «bons entrenaments» no es tradueixen en resultats favorables. «Les coses no ens surten. Els dubtes es multipliquen quan ets últim a la classificació amb només tres punts».