En el decisiu partit del play-off d'ascens a Primera entre el Girona i l'Elx, Pere Milla va guanyar la marca a Johan Mojica per fer, de cap, el gol que va ensorrar les opcions del Girona de tornar a Primera. Ara cinc mesos després, Milla i Mojica compartiran vestidor. El lateral esquerre colombià ja és a Elx on ahir acabava de tancar els últims serrells de la seva incorporació. Mojica cancel·la, doncs, la cessió a l'Atalanta i acabarà la temporada a Primera amb l'equip que va barrar el pas al Girona. Mojica ha disputat 13 partits (4 de titular) i confia que a Elx gaudirà de més protagonisme per poder tenir presència a la selecció.