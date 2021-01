L'Espanya de Jordi Ribera comença entre els favorits al Mundial d'handbol

La selecció espanyola masculina d'handbol surt a la primera línia de candidats a conquerir el títol al Mundial que acullEgipte des d'ahir i on l'equip del sarrianenc Jordi Ribera hi arriba com a rei d'Europa, a la recerca de la seva tercera corona.

Espanya torna a l'acció en una cita d'alt nivell i ara, per la pandèmia, ´aperitiu' dels Jocs Olímpics de Tòquio de l'estiu que ve. Espanya ja hi està classificada gràcies al seu or continental de fa gairebé un any. No serà en l'única cosa en què hagi afectat el coronavirus ja que la competició se celebrarà a porta tancada, cosa que dispara més incògnites a les que ja de per si porta l'enorme competitivitat existent en aquest esport.

De totes maneres, l'equip que dirigeix ??Jordi Ribera serà un dels rivals a batre en un Mundial que es desenvoluparà durant més de dues setmanes, fins al 31 de gener, amb rècord de 32 equips i que tindrà un nou format amb una ronda més de creuaments, fet que eleva la dificultat per arribar a la final del Caire.

El combinat espanyol, campió mundial el 2005 i 2013, arriba a Egipte com actual doble campiona d'Europa, com aval per millorar les seves dues últimes actuacions, els quarts de 2017 (cinquè) i la setena plaça de 2019. Per a això, Ribera ha apostat pel seu bloc del passat Europeu, amb 16 jugadors que van ser campions, més el porter Sergey Hernández (Benfica) i el pivot Rubén Marchán (Ademar Lleó) com a novetats, l'últim com a relleu de Julen Aginagalde, principal absència.

La preparació ha constat de cinc partits, encara que només en l'últim d'ells, la derrota a l'Eurocup davant Croàcia per 31-28, el seleccionador va comptar amb tot el seu equip. Espanya començarà el seu camí demà (18.00) contra Brasil per després mesurar-se a Polònia (diumenge) i a Tunísia (dimarts).