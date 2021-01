L'Olot reacciona a la segona part i salva un punt gràcies a Xumetra

Malgrat competir i buidar-se, l'Olot només va poder sumar un punt ahir contra l'Espanyol B. El filial es va avançar amb un goldel gironí Carreras i hauria pogut sentenciar a la primer part. A la represa, però, els garrotxins van fer un pas endavant i van empatar gràcies a Xumetra. L'empat final deixa l'equip penúltim després de la primera volta de Lliga.

El matx va començar amb un parell d'ensurts consecutius per als garrotxins, que van veure com Svensson no se'n sortia a l'hora de resoldre un u contra u i com, al cap de poc, Ballesté evitava que el filial s'avancés amb una bona intervenció a Becerra. L'Olot es veia sorprès per la sortida en tromba dels barcelonins, que de la mà de Jofre Carreras creava molt de perill. Els de Garrido, tanmateix, van estar a punt d'obrir el marcador en una ràpida acció de Xumetra que va salvar Joan Garcia sobre la ratlla. Va ser un miratge. L'Espanyol B va convertir la superioritat en gol abans de la mitja part en un contracop de llibre després d'un córner favorable a l'Olot, que Carreras va resoldre picant perfectament la pilota per sobre de Ballesté.

Els garrotxins van sortir amb convicció i decidits a empatar a la represa. A punt va estar de fer-ho Kilian Grant en una rematada després d'un córner que va salvar increïblement un defensa sota pals. Delgado també ho provaria però Joan Garcia aturaria bé el seu xut. L'Olot insistia i insistia a la recerca de la igualada però no hi havia manera. El premi va arribar en acció d'oportunisme de Xumetra, que va rematar de cap a gol una pilota morta dins l'àrea després d'un intent de tisora de Delgado.

L'empat va fer despertar l'Espanyol B, que mitjançant Gil i sobretot Jutglar va tenir bones ocasions per tornar-se a avançar. Per la seva banda, l'Olot tampoc renunciava als tres punts. El partit s'havia trencat i tant podia caure d'un costat com de l'altre. Al final, però, i malgrat algun petit ensurt, el marcador no es va moure.