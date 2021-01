L'equip Rieju continua viu al Dakar i encara l'última setmana

Comença l'última setmana del ral·li Dakar 2021 i el Rieju Team continua viu en la prova de supervivència que se celebra extraordinàriament a les dunes de l'Aràbia Saudita, en un entorn completament controlat per assegurar els protocols i mesures de seguretat conra la pandèmia de la Covid-19. Oriol Mena, Joan Pedrero i Marc Calmet continuen aguantant una de les proves més exigents del món del motor, tot i les caigudes i alguns problemes tècnics al llarg de la setmana. I és que l'objectiu de la marca figuerenca en aquesta primera participació al Dakar és completar la prova amb els seus tres pilots i aconseguir recopilar el màxim d'informació possible per al futur.

«Ha estat una setmana dura per al nostre equip. Hem tingut problemes tècnics i caigudes, però tots segueixen en cursa, que era l'objectiu que teníem des d'un bon inici», explica Ignasi Boadas, responsable de Comunicació de la marca, sobre l'evolució de l'equip en aquestes primeres jornades de competició. En aquest sentit, la setmana ha estat convulsa pels pilots de Rieju, ja que, per exemple, Oriol Mena, pilot de la marca anteriorment en altres competicions, va tenir problemes mecànics i també en el sistema de navegació, un autèntic perill recurrent per la possibilitat d'acabar desorientat o per no rebre un avís d'emergència de proximitat amb un altre vehicle participant per evitar un accident.

Tanmateix, el pilot més experimentat de l'equip amb un total de tretze participacions al Dakar, Joan Pedrero, va patir una important caiguda a més de cent trenta quilòmetres per hora. Un accident que el mateix pilot «és incapaç de recordar» i que li va deixar una contusió forta al genoll. Tot i així, el pilot continua competint per afrontar aquesta última setmana de competició.

Respecte al debutant Marc Calmet, tot i patir alguna caiguda, continua «molt emocionat per poder complir el somni de participar en un ral·li Dakar», no només en la categoria Maraton, sinó, també, en la de Rookie.

En paral·lel a l'evolució dels pilots de Rieju a la prova, l'equip està recopilant un bon grapat d'informació que, segons la mateixa marca, «ens servirà per al futur». I és que la participació de l'equip representa una «gran experiència» que serveix, no només per potenciar internacionalment la marca, sinó per afrontar aquesta última setmana del Dakar amb molta il·lusió i un objectiu clar: poder completar una de les proves de resistència més complicades del món.