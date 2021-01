El Barça, a traslladar la inèrcia positiva de la Lliga a la Supercopa d'Espanya

La Supercopa d'Espanya d'aquest 2021 viu aquesta nit el primer dels seus capítols amb la semifinal que enfrontarà el Barça, subcampió de Lliga, i la Reial Societat, finalista de la Copa del Rei de la passada temporada. Es veuran les cares al Nuevo Arcángel de Còrdova en un partit que servirà per posar a prova la bona ratxa del conjunt blaugrana.

El Barça es presenta a la cita amb el mal record de la passada edició, on la derrota contra l'Atlètic de Madrid (2-3) li va costar l'eliminació i va accelerar la destitució del tècnic Ernesto Valverde, que ja va arribar qüestionat al partit. No obstant això, aquesta vegada encara la Supercopa amb bones sensacions després de guanyar tres partits seguits a domicili a la Lliga contra l'Osca (0-1), Athletic (2-3) i Granada (0-4). Amb un joc vistós i un Messi endollat, l'equip ha sumat nou punts de nou possibles des que va començar l'any natural.

Per prolongar aquesta bona ratxa el més probable és que l'entrenador, Ronald Koeman, torni a fer servir el 4-3-3. Tanmateix, l'alineació segueix condicionada per les lesions de llarga durada dels defenses Gerard Piqué i Sergi Roberto i els davanters Philippe Coutinho i Ansu Fati. Per la seva banda, el central Ronald Araujo va fer saltar les alarmes aquest dissabte, quan va sentir molèsties a la cuixa dreta abans de disputar el partit contra el Granada. Es va perdre aquell matx però, al final, l'esglai va quedar en una sobrecàrrega als isquiotibials.

Koeman podrà comptar amb l'uruguaià per formar parella a l'eix de la defensa amb Clement Lenglet, descansat després de complir sanció a Granada per acumulació de targetes grogues. La línia més endarrerida la completaran els laterals Sergiño Dest i Jordi Alba. Al mig del camp, Sergio Busquets actuarà de pivot per darrere de Frenkie de Jong i Pedri González. Tampoc s'esperen sorpreses a la davantera on segurament repetiran Ousmane Dembélé i Leo Messi, tots dos en el millor moment de la temporada, al costat d'Antoine Griezmann, que s'enfrontarà al seu exequip.

Una Reial Societat irreconeixible a la Lliga, amb quatre derrotes en els seus últims sis partits que han acabat amb la seva solvència. L'equip d'Imanol Alguacil va començar la temporada enratxat i fins i tot va ser líder de Primera, però els últims resultats no són favorables. Tampoc a la Lliga Europa. Sumant totes les competicions, només ha guanyat un dels últims dotze partits.

Però no tot són males notícies per al tècnic, que recupera Nacho Monreal. S'uneix a Adnan Januzan i Asier Illarramendi, que ja van jugar a Sevilla. En canvi, estan descartats el defensa Aritz Elustondo i també el migcampista ofensiu David Silva.