El temporal fa ajornar a demà l'Olot-Espanyol B

Les nevades del passat dissabte deixaven l'Estadi Municipal d'Olot i tota la ciutat emblanquinada. Una imatge de postal, però que obria els interrogants sobre si es podria disputar el partit de Lliga contra l'Espanyol B. L'Olot, que va compartir algunes fotografies del terreny de joc banyat pel temporal Filomena a les seves xarxes socials, va esperar a ahir diumenge per anunciar la decisió final, que havia de rebre el vistiplau de l'àrbitre i de la Federació Espanyola (RFEF). Finalment, tot i que la previsió del temps era bona, l'acumulació de neu sobre el verd feia impossible jugar amb les condicions que mereixia el duel i per això el club garrotxí va sol·licitar l'ajornament. La RFEF va donar llum verda a la suspensió del duel, abans que el conjunt blanc-i-blau agafés l'autobús cap a terres garrotxines.

Després de la resolució del Jutge de Competició de la Federació, tant l'Olot com l'Espanyol B van posar-se d'acord per disputar el partit demà mateix per tal d'interferir el mínim possible en la planificació esportiva d'una temporada que ja és prou atapeïda. Encara falta el vistiplau de la RFEF, però tot apunta que serà a dos quarts de cinc de la tarda. El nou fitxtatge Samu Pinto podria tenir els seus primers minuts amb la samarreta de l'Olot.

D'aquesta manera, els dos equips podran tancar la primera volta de la competició sense haver d'obrir la carpeta de la segona, que començarà aquest cap de setmana amb l'Olot rebent la visita del Cornellà precisament també a l'Estadi Municipal. Els blanc-i-blaus, per la seva banda, jugaran contra el Prat.

El cert és que enguany l'Olot no té bona sort amb els partits ajornats. Amb aquesta, ja són cinc vegades les que els garrotxins han hagut de disputar un matx en una data extraordinària.

Les dues primeres jornades de la temporada ja es van haver de posposar pels casos de coronavirus a la plantilla garrotxina. Es tractava dels partits contra el Cornellà i el Barça B.

Tampoc contra l'Hospitalet, també per positius al vestidor vermell. L'últim partit ajornat fins ara era el del Poblense-Olot de Copa del Rei, en aquest cas, va ser la plantilla balear la que va notificar positius. I ara, pocs dies més tard, s'hi suma el de l'Espanyol B per causes meteorològiques. En conseqüència, l'equip de Raúl Garrido és el que ha tingut més partits suspesos de tota la Segona B (formada per 102 conjunts).