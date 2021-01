El Girona B desaprofita la superioritat numèrica i només pot sumar un punt

Poder dir que s'ha començat l'any amb victòria agrada. I més si es juga a casa i el partit que precedeix és un bon empat contra el líder el Sant Andreu a domicili. El filial del Girona tornava a Riudarenes en el primer enfrontament del 2021 per enfrontar-se al Cerdanyola en un duel que, a priori, es preveia igualat ja que s'enfrontaven el segon classificat i el tercer. Va ser el bloc entrenat per Àxel Vizuete qui va agafar la paella pel mànec des del començament. No obstant això, malgrat tenir les millors ocasions del partit, l'electrònic no es movia. Passats 37 minuts de la primera meitat, els vallesans es van quedar amb deu homes. Semblava que el duel se'ls posava coll avall pels gironins amb domini numèric sobre el terreny de joc. Va ser així. De fet, a la segona meitat, encara van posseeir més oportunitats per superar el porter visitant Manu Martín. Joel i Ferran van veure com el porter local aturava els seus xuts, mentre que Turmo, a manca de deu minuts del xiulet final, va estavellar la pilota al travesser. Sense més temps per intentar sumar la victòria, el Girona B suma un punt contra un rival directe per la lluita per les posicions de dalt.