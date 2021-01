El Garatge Plana Girona venç a la pista del cuer

El Garatge Plana Girona va començar l'any de la mateixa forma que va acabar el 2020, amb victòria. Els homes entrenats per Ramon Benito i Marc Comalat van guanyar per 3-6 en la pista del cuer, al Vic, en el que va ser el debut del nou fitxatge Álex Joseph. El jugador cedit pel Barça, fins i tot, va marcar un gol, 1-2, però el gran protagonista va ser David Gelmà, encarregat d'anotar quatre de les sis dianes del seu equip i enfilar-se fins a les 16 aquesta temporada.

Els blanc-i-vermells no ho van tenir gens fàcil per vèncer a la pista de l'últim classificat, i és que els locals es van avançar als 11 minuts de joc. Tot i així, primer Gelmà i després Joseph van capgirar el marcador abans d'arribar al descans. 1-2 i el partit encara obert de cara als següents 25 minuts, una cosa que es van encarregar d'abolir els visitants en els sis primers minuts de la represa.

Gelmà tornava a marcar i Xavier Gurri anotava l'1-4. A més, quan el local Ramírez va fer el 2-4 quan faltaven 14 minuts per al final, de nou Gelmà marcava al cap de mig minut el 2-5 per deixar tocat el conjunt barceloní. El jugador de Tordera va fer la seva quarta diana quan faltaven quatre minuts per al final que ho deixaven tot sentenciat (2-6) i el Vic només va poder maquillar (3-6).