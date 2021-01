Últim esprint dels precandidats del Barça per recollir les firmes

Aquest ha estat el darrer cap de setmana perquè els precandidats a la presidència del FC Barcelona sumin les 2.257 signatures necessàries per convertir-se en candidats. La data ha afegit un inconvenient més als de la pandèmia i les restriccions sanitàries: la borrasca Filomena. De moment, sembla que Joan Laporta, Víctor Font, Emili Rousaud i Toni Freixa les haurien aconserguit i que Xavi Vilajoana gairebé. L'única limitació imposada pel Govern des que les noves restriccions van entrar en vigor el 7 de gener és que els precandidats no poden fer campanya fora de la seva localitat mentre duri la limitació de mobilitat municipal, que ara està instaurada fins al 17 de gener.

És per totes aquestes dificultats que alguns precandidats han demanat que s'allargi el termini de recollida de signatures i, fins i tot, que s'ajornin les eleccions. Algun dels que han alçat més la veu en aquest sentit ha estat l'exmembre de junta de Josep Maria Bartomeu Emili Rousaud, que ha considerat que «el més sensat hagués estat un ajornament de la recollida de signatures» i veu «molt complicat que es pugui votar el 24 de gener». Un altre precandidat que durant la setmana va demanar l'ajornament de la recollida de suports, en aquest cas mitjançant un requeriment a la junta electoral de club, va ser Vilajoana. Fonts del seu equip van assegurar que «el mal temps d'aquest cap de setmana és la cirereta del pastís a una operativa de recollida molt complicada». A més, es van queixar que «fins divendres» no van saber «si podrien obrir o no la seu electoral durant el cap de setmana».

Des de la precandidatura de Joan Laporta, d'altra banda, asseguren que «és evident que el context és complicat, però hem pensat, li hem donat voltes a les coses i ens hem adaptat». En tot moment Laporta s'ha mostrat partidari de mantenir el calendari electoral. Mostren una postura semblant els integrants de la precandidatura de Víctor Font. Comenten que «estan satisfets amb la recollida de signatures, la qual informen que «està sent molt bona», però estan convençuts que «hagués estat molt millor en condicions normals». Toni Freixa, en canvi, opta per no mullar-se i atenir-se a la decisió que prengui la junta electoral.

Per la seva banda, Lluís Fernández Alà, igual que Rousaud i Vilajoana, durant la setmana es va mostrar a favor d'ajornar la recollida de signatures. «Estem lluitant com valents contra els condicionants de la pandèmia i el mal temps. Els nostres voluntaris estan tenint problemes per desplaçar-se. És horrorós, tot això ens està dificultant la recollida», va admetre.