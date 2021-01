VÍDEONOTICIA | El Barça goleja el Granada amb doblets de Griezmann i Messi

El Barcelona ha aconseguit la seva tercera victòria consecutiva a Laliga Santander per acostar-se al capdavant de la taula en guanyar aquest dissabte a l'Estadi Nuevo Los Cármenes per 0-4 a Granada, que suma la seva segona derrota seguida .Els blaugranes han sentenciat el xoc en el primer temps amb un matiner gol del francès Antoine Griezmann i un doblet de l'argentí Leo Messi, mentre que han rubricat el 0-4 amb un altre gol de Griezmann davant un Granada que ha jugat el quart d'hora final amb deu en ser expulsat amb vermella directa Jesús Vallejo en el minut 78.

El tècnic del Barcelona, el neerlandès Ronald Koeman, ha apostat pel mateix onze de dimecres al triomf davant l'Athletic Club (2-3) però amb una nova parella de centrals en actuar Óscar Mingueza en lloc del francès Clement Lenglet, absent per sanció , i el gal Samuel Umtiti al lloc de l'uruguaià Ronald Araujo, que ha tingut molèsties en l'escalfament.

Diego Martínez no ha pogut comptar al final en el Granada per lesió amb el medi francès Maxime Gonalons i ha deixat d'inici a la banqueta Luis Milla, que acaba de superar el coronavirus, de manera que ha introduït fins a cinc canvis en el seu onze respecte al qual va usar en la derrota de la jornada anterior a Eibar (2-0).

El partit ha començat amb ritme i un prometedor inici dels locals, ja que en els primers compassos Antonio Puertas ha obligat a fer una gran aturada al porter neerlandès Marc Andre Ter Stegen. El Barcelona, però, ha començat a imposar el seu domini a partir de la possessió de la pilota amb una primera arribada de Pedri González en una bona acció individual que ha estat a punt de culminar amb èxit.

El xoc ha començat a agafar color blaugrana amb el 0-1 marcat abans del quart d'hora per Griezmann, que ha superat amb facilitat el portuguès Rui Silva en caure-li una pilota en franca posició per anotar després d'una passada de Sergio Busquets a l'argentí Leo Messi que ha tocat a Roberto Soldado per desviar la trajectòria de l'enviament.

El fora de joc assenyalat en primera instància pel col·legiat ha estat corregit després pel VAR per concedir el gol enmig de les protestes dels locals.Les queixes granadinistes s'han aguditzat després del 0-2, signat per Messi en el minut 35 amb un ajustat xut des de fora de l'àrea per culminar un contraatac ben portat per Griezmann, en entendre que hi havia mà de Sergio Busquets a l'inici de la jugada.

Entre un gol i un altre, el Barça ja s'havia convertit en clar dominador del partit, allargant les seves possessions tot i la intensa pressió dels andalusos i buscant el desequilibri per dins amb Messi i per la dreta amb un actiu però poc encertat en el tir Ousmane Dembele.

Una rematada creuada de Roberto Soldado i un xut fluix del veneçolà Darwin Machis que ha atrapat sense problemes Ter Stegen han estat els intents de reacció de Granada, que ha rebut el cop del 0-3 abans de la mitja part.

Messi s'ha retrobat amb l'encert a pilota parada amb un potent llançament enganxat al pal que tractava de tapar Rui Silva en un lliure directe molt a prop de l'àrea després d'una falta del camerunès Yan Eteki a Pedri que tampoc han vist clara els lleons.

Diego Martínez ha tractat de canviar la cara i de dosificar els seus amb un triple canvi en el descans, apareixent de nou Ter Stegen davant Antonio Portes en un bon inici de segona part del Granada.

El guió del primer temps ha estat calcat al segon en passar a dominar amb suficiència el partit els visitants, que han controlat el ritme del xoc en tot moment a partir del bon tracte a la pilota.El neerlandès Frankie De Jong, després d'una bona acció personal, ha fregat el 0-4, marcat per Griezmann en el minut 63 amb un xut creuat després d'una bona passada Dembele.

Amb el partit sentenciat i els dos tècnics reservant a jugadors importants dels seus equips de cara a properes cites, com un Messi que ha estat canviat per Koeman al minut 65, el tram final del duel ha estat totalment intranscendent.

El Granada, a més, ha jugat des del minut 78 en inferioritat numèrica en ésser expulsat amb vermella directa Jesús Vallejo per fer caure el danès Martin Braithwaite en una clara ocasió de gol visitant.



- Fitxa tècnica:

0 - Granada: Rui Silva; Foulquier, Duarte, Germán, Carlos Neva (Vallejo, m, 46); Yan Eteki, Montoro (Luis Milla, m.46), Yangel Herrera (Alberto Soro, m.67); Antonio Puertas, machis (Kenedy, m.64) i Soldado (Luis Suárez, m.46).

4 - Barcelona: Ter Stegen; Dest (Junior, m.81), Umtiti, Mingueza, Jordi Alba; De Jong (Pjanic, m.65), Sergio Busquet, Pedri (Trincao, m.73); Dembele (Riqui Puig, m.73), Messi (Braithwaite, m.65) i Griezmann.

Gols: 0-1, m.12: Griezmann. 0-2, m.35: Messi. 0-3, m.42: Messi. 0-4, M.63: Griezmann.

Àrbitre: Ricardo de Burgos Bengoetxea (Comitè. Basc). Ha expulsat amb vermella directa el local Vallejo (m.78) per tallar una ocasió manifesta de gol i l'entrenador de porters del Barcelona, José Ramón de la Fuente (m.17) per protestar. Ha mostrat targeta groga als locals Soldado (m.44) i Luis Suárez (m.73) i als visitants Mingueza (m.48), Sergio Busquet (m.82) i Jordi Alba (m.86).

Incidències: Partit de la jornada 18 de Laliga Santander disputat a l'Estadi Nou Los Cármenes a porta tancada. Abans de l'inici del partit s'ha guardat un minut de silenci per la recent defunció de l'exjugador del Granada José Antonio Noya.