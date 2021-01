L'Osasuna i el fred congelen el Madrid a Pamplona

El Reial Madrid no va poder vèncer ahir l'Osasuna (0-0) en un partit marcat per la borrasca Filomena i la insistent neu que no va saber interpretar el vigent campió de Lliga, que continua donant via lliure a l'Atlètic de Madrid al capdamunt de la taula. L'equip dirigit per Zinedine Zidane no va estar fi, no va saber llegir el que li va proposar l'Osasuna i va marxar de Pamplona sense patir, però sense haver generat clar perill en la meta contrària. Tan sols Benzema ho va intentar en un parell d'ocasions i totes dues van ser anul·lades per fora de joc. El matx se li va escapar entre els dits a un Madrid que va estar igual de fred que el temps.

La primera part va ser més dels locals que dels blancs, fotuts per l'estat del terreny de joc tot i l'enorme treball dels operaris d'Osasuna, que van estar netejant la neu durant tot el dia perquè pogués disputar-se la trobada. Calleri va ser qui va portar la iniciativa en el conjunt de Jagoba Arrasate, més acostumat a jugar amb dificultats. Una altra vegada el Madrid patia fora de casa.

A la represa va canviar la pel·lícula. Modric va provar sort amb un xut frontal i Benzema, que va marcar en fora de joc després d'una aturada d'Herrera en un centre del croat. El gol semblava més a prop dels madridistes. Tot i això, l'Osasuna va saber resistir l'allau dels de Zidane, que veuen com el Barça se'ls acosta a 3 punts.