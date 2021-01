Gatling i el Saragossa, primers obstacles de l'Uni d'aquest any

Markeisha Gatling és, esportivament parlant, una bèstia. L'americana domina la pintura com cap altra jugadora de la Lliga. Amb gairebé 21 punts per partit i una mitjana de valoració que s'eleva fins els 21,74 és la principal amenaça del Casademont Saragossa, un equip que disposa de l'MVP del campionat però que no acaba d'enlairar-se. Malgrat tot, un obstacle a tenir en compte per al primer partit d'aquest 2021 de l'Spar Girona, que reprèn la competició després d'uns dies una mica estranys, amb un petit confinament per culpa del coronavirus que va obligar a ajornar el matx amb el Gran Canària. «Som conscients que això pot ser o no una constant i hem d'estar preparades. Només hem pogut entrenar dos dies, però ens passaria el mateix si haguéssim jugat l'últim partit. Tenim experiència suficient per mantenir el nostre nivell competitiu», explica Laia Palau, que destaca les «bones jugadores» del conjunt aragonès. L'Uni acumula tres victòries després de perdre a Salamanca.