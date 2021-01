Alsina recupera David Bigas per jugar contra el Prat

Després de tres setmanes sense competir per fi el Llagostera es tornarà a posar la granota de treball. El primer partit dels 2021 dels homes entrenats per Oriol Alsina serà avui a les 12 del migdia al camp del Prat. «Tenim moltes ganes de competir després de l'aturada per vacances de Nadal. Estem molt il·lusionats» destacava Oriol Alsina a la prèvia. Els barcelonins arriben a la cita arrelats en l'última plaça de Segona B amb nou punts, dos menys que els llagosterencs que són novens amb onze. Tot i això, Alsina avisava que es trobaran un «bloc molt fort dirigit per un entrenador (Pedro Dólera) que sap treure el màxim rendiment individual en benefici del rendiment col·lectiu i molt difícil de batre». Les claus per vèncer i trencar la dinàmica de dues jornades sense guanyar serà la de «ser contundents a les dues àrees i ser capaços de poder guanyar els duels individuals», explicava Oriol Alsina que pel partit podrà comptar amb Bigas ja recuperat de la seva lesió al genoll. Monreal no hi serà per lesió.