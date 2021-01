El Bàsquet Girona obre la marató de partits del gener a la pista del líder

Comença una autèntica marató de partits per al Bàsquet Girona. El conjunt entrenat per Carles Marco jugarà el primer partit dels set que disputarà en els següents 29 dies, quatre dels quals seran en les pròximes dues setmanes. Ho farà en una pista complicada, la del TAU Castelló (19 h, LaLiga SportsTV), líder del Grup B de LEB Or i que dels onze partits que ha disputat només n'ha perdut dos. «A cada partit ens juguem alguna cosa i cada duel és important», va explicar el tècnic badaloní, i va afegir que «estem centrats en el de Castelló i ja vindran els següents».

Els valencians tenen una plantilla molt completa, amb jugadors destacats en totes les posicions. Dos bases que fan jugar els seus companys però que miren a cistella quan ho han de fer. També tenen bons llançadors com Eduardo Duran o Roma Bas, i un gran joc interior, amb jugadors que escomplementen entre ells, però que també poden jugar junts. Un Castelló que ja va guanyar en el partit de la primera volta a Fontajau (72-74), on els gironins van tenir opcions fins al final, però també van ser molt irregulars. Per això, Carles Marco demana als seus jugadors «més consistència durant els 40 minuts de joc», perquè explica que fins ara «hem fet les coses bé durant molts moments, però en altres hem baixat el nivell». És per això que el tècnic badaloní reclama «esforços més continuats», ja sigui «en el rebot defensiu, en el córrer, en el no perdre pilotes o en l'estar actius i ajudar-nos els uns als altres». Uns aspectes del joc que Marco afirma que si fan bé «tenim possibilitats de guanyar tots els partits que vinguin ara».

I és que l'exigència d'aquest mes de gener serà clau per saber si el Bàsquet Girona té possibilitats d'entrar a la fase d'ascens -que ara té a tres victòries- o queda relegat en la part baixa i ha de lluitar per evitar el descens.