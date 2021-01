El Barça s'encomana a Messi per guanyar a San Mamés

Leo Messi, just abans de batre Unai Simón per fer pujar el segon gol del Barça al marcador.

Leo Messi, just abans de batre Unai Simón per fer pujar el segon gol del Barça al marcador. europa press

Leo Messi va conduir el Barça cap a una important victòria al mateix temps que amargava el debut de Marcelino García Toral a la banqueta de l'Athletic. L'argentí, amb dos gols i també un parell de xuts a la fusta, va liderar el conjunt blaugrana, que recupera un dels partits que tenia pendents i escala fins a la tercera posició.

I això que les coses no van començar gens bé per als de Koeman. En un inici a mil per hora, el conjunt local va aprofitar la seva verticalitat per avançar-se en el marcador quan només s'havien disputat tres minuts. Raúl García va trobar Williams i el davanter va definir bé davant Ter Stegen després de regatejar Lenglet dins de l'àrea. En ple setge, després era Yuri qui xutava al lateral de la xarxa. Trobava mil i una facilitats l'Athletic però de mica en mica el Barça es va anar entonant, a còpia de ritme i paciència.

Dest va obrir el foc blaugrana amb una gran combinació col·lectiva. Dembélé va provar Simón sota pals i Messi li va buscar les pessigolles en una pilota molt passada i el porter no va sortir. Es van confiar també Yuri i Íñigo Martínez, perquè De Jong centrés cap a Pedri, autor del gol de l'empat amb la testa. Punt d'inflexió amb l'1-1 i domini visitant aclaparador. Alba i Dembélé ho van provar però qui no va perdonar va ser Messi, aprofitant la sortida en fals de Simón i collint un regal d'or de Pedri, el seu millor soci.

L'Athletic va intentar despertar però no se'n va sortir. A més es quedava sense Yuri, lesionat. La manca d'efectivitat va contrastar amb la rauxa del Barça, que va tornar a picar pedra amb Messi al capdavant a la segona meitat. L'argentí va avisar amb un gol que va ser anul·lat per un ajustat fora de joc. Després, el seu excel·lent xut des de la frontal es va estavellar al pal, molt a prop de l'escaire. A la tercera va anar la vençuda. Remat similar a l'interior, però aquest cop a la vora de l'àrea petita. El 10 no perdonava i feia pujar l'1-3 al marcador. La fam de Messi no tenia aturador i no va arribar el quart del Barça de miracle. De nou va topar amb la fusta. Curiosament, una pèrdua seva, ja a tocar del descompte, va originar un ràpid contracop que va culminar Munian amb el segon de l'Athletic. Emoció al tram final, però sense conseqüències. El 2-3 ja no es va moure. Victòria del Barça, que escala posicions i respira.