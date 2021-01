El nou Athletic de Marcelino posa a prova el Barça més irregular

Un del Barça més irregular dels últims anys, capaç del millor, però també del pitjor, visita aquesta nit (21h, Movistar LaLiga) l'Athletic Club en un partit ajornat de la segona jornada de Lliga i que es pot jugar avui, ja que cap dels dos equips té compromís de Copa del Rei en disputar la Supercopa d'Espanya. Un partit que, fins ahir, no se sabia si es jugaria, i és que dos positius en l'staff tècnic dels de Ronald Koeman van fer saltar totes les alarmes. Tot i així, les proves fetes a la plantilla ahir van donar negatiu i el partit es podrà disputar tal com estava previst.

Els bascos comencen una etapa nova amb Marcelino García Toral a la banqueta, que s'estrenarà amb la pressió d'enfrontar-se a un gran, potser una mica tocat, però que necessita guanyar i que intentarà no trontollar en un camp on els sol anar bé, però que últimament no se'ls ennuega. De fet, de les tres últimes visites a San Mamés, els blaugrana no han estat capaços de marcar cap gol. En la temporada 2018/2019 l'equip llavors entrenat per Ernesto Valverde va empatar a zero. La temporada passada, la cosa no va anar millor. En l'estrena lliguera, els culers van perdre 1-0 amb un gol d'Aduritz en l'últim minut, i en la Copa del Rei, un gol d'Iñaki Williams també en les acaballes del partit va deixar fora el Barça. Així, ens hem de remuntar fins al 28 d'octubre de 2017 per trobar l'últim triomf blaugrana a San Mamés (0-2).