L'Espanyol anuncia dos positius abans del derbi contra el Barça al Camp Nou

El Camp Nou viurà avui (18.00) una jornada històrica amb el derbi entre el Barça i l'Espanyol de la Lliga Iberdrola. El partit es disputarà al Camp Nou per celebrar els cinquanta anys del primer partit de la secció de futbol femení del club blaugrana, per Nadal de 1970. Tot i això, el partit es veurà afectat per la pandèmia de covid-19 després que ahir l'Espanyol comuniqués dos casos positius a la seva plantilla, que es perdran el tan esperat derbi.

Per a l'entrenador del Barça, Lluís Cortés, poder jugar al Camp Nou «és un gran premi, sobretot per a les jugadores que fa més temps que són al club». Les blaugranes són líders de la Lliga Iberdrola, mentre que l'Espanyol arriba a la cita, tranquil, en la tretzena posició de la taula de classificació.