Víctor Font: «Això és un cara a cara entre Joan Laporta i la meva candidatura»

El precandidat a la presidència del FC Barcelona Víctor Font considera que les seves dades demoscòpiques «diuen que només passaran el tall de signatures dos o tres aspirants» en la presentació del documental Història d'un somni: imaginant el Futur Barça la història del desenvolupament del seu projecte blaugrana. «Això és un cara a cara entre Joan Laporta i la meva candidatura, i fent ús de la nostàlgia no es construirà el Barça del futur», va afegir el precandidat en el visionat del documental, que es va fer als cinemes Bosc de Barcelona.

Font va assegurar que no farà «pactes electoralistes per guanyar les eleccions i posar en risc el futur del Barça». D'altra banda, va opinar que «el millor per al Barça és que hi hagi quatre o cinc debats dels candidats abans de les eleccions». En aquest sentit, Font va dir que han pactat amb Xavi Hernández i Jordi Cruyff que «no surtin durant la campanya electoral a demanar el vot per ningú».

D'altra banda, Ansu Fati evoluciona «molt favorablement» ?gràcies al tractament biològic regeneratiu que està seguint. Fati es va lesionar el mes de novembre passat contra el Betis i va ser intervingut del menisc extern del genoll ?esquerre per part del doctor Ramon Cugat. Fins llavors, el jove davanter blaugrana havia disputat 10 partits, entre totes les competicions, en els quals havia marcat cinc gols i servit dues assistències.