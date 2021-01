Un gol de De Jong evita que el Barça es despengi definitivament

El FBarcelona, ??després del fiasco que va suposar l'empat davant de l'Eibar, va reaccionar anit a El Alcoraz, ja amb Leo Messi en l'onze titular, i es va emportar una victòria obligada contra l'Osca tot i que ho va fer per la mínima i exposant-se a que el seu rival pogués donar-li un ensurt en els últims minuts.

Dues ensopegades seguides contra rivals teòricament menors per un equip de l'entitat del conjunt català semblaven massa i així ho va evidenciar en terreny aragonès on es va imposar, encara que va deixar dubtes en la seva capacitat golejadora, per intentar mantenir les seves escasses opcions al títol tal com va comentar el seu entrenador, Ronald Koeman.

L'equip barceloní, amb la pírrica victòria, no va fer més que confirmar el seu favoritisme davant el cuer de la categoria, que només ha estat capaç de guanyar un partit. Esclar que el Barça estava obligat a vèncer, si bé, abans de jugar, l'erràtica trajectòria dels catalans aquesta campanya feia somiar fins i tot l'Osca amb que una victòria pràcticament impossible. I més amb les baixes dels exjugadors del Girona Borja García, infectat per la covid-19, i Maffeo, lesionat, entre d'altres.

Aquesta trajectòria dubtosa del Barça es va reflectir en les dues parts de la trobada, una primera sent l'equip brillant que va superar de cap a cap al seu rival i una segona en què es va conformar amb el resultat i va poder sortir escaldat. El conjunt de Ronald Koeman va exercir un domini aclaparador de la possessió de la pilota ja des de l'inici de el partit, que va arribar en alguns moments a l'83,8%, i sent fidel al seu joc va tocar i va tocar buscant espais a la tancada defensa del seu oponent, que pràcticament es va parapetar a la vora de l'àrea gran.

L'equip català, amb Ousmane Dembélé i Jordi Alba com obrellaunes pel costat esquerre, va generar ocasions ja des de l'inici que van tenir com a destinatari un Pedro González «Pedri» que es va estavellar al porter local en la primera que va tenir i el seu cop de cap a la segona se'n va anar lleugerament alt.

A la tercera va ser la vençuda per al Barça, que no tenia pressa perquè trobava buits en el mur d'Osca amb certa facilitat, gràcies a una centrada mesurada en diagonal de Leo Messi a Frenkie de Jong que li va guanyar l'esquena a la defensa i va obrir el marcador al minut 27.

I va poder haver estat pitjor per a l'equip de Miguel Ángel Sánchez «Michel» si no arriba a ser perquè el seu porter, Álvaro Fernández, va realitzar dues grans intervencions, primer a Dembélé, amb una sortida providencial, i després a Messi en el llançament d'una falta directa en els últims minuts del primer període.

Amb la tranquil·litat d'anar per davant en el marcador els visitants van mantenir la possessió en la segona meitat però baixant el ritme de joc i també les ocasions, el que va comportar tenir l'espasa de Dàmocles sobre el cap pensant que el seu rival li pogués donar un ensurt. L'Osca ho va intentar en els minuts finals però l'ocasió més clara la va tenir, per mitjà d'un cop de taló de Rafa Mir en el minut 63, que va salvar Ter Stegen i poc més va inquietar. Griezmann va ser suplent i només va jugar 9 minuts.