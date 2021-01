Sense un Thomas Heurtel capficat en deixar la disciplina blaugrana per recalar en l'etern rival el Madrid, el Barça va ser capaç de sumar la primera victòria del 2021 a la pista del Fuenlabrada. El resultat (67-83) inflat no va reflectir el que va passar sobre la pista. Durant els dos primers períodes el partit va estar molt renyit. Els homes de Jasikevicius no van veure la manera d'anar-se'n en el marcador. El fet diferencial va arribar al tercer quart gràcies a un període favorable els barcelonins. El 20-33 del tercer temps va sentenciar els locals que no van poder apropar-se més en el marcador en cap moment. El quart període va ser de pur tràmit. El resultat va ser d'empat a 20 fent que l'electrònic reflectís el 67-83 final favorable als visitants. Amb aquest resultat els blaugranes estan en segona posició de la classificació ACB.